Из Лукашенко героя в конечном итоге не получилось

Известно, что пенсионеры в большинстве своем на всех выборах поддерживают Лукашенко. По разным причинам. Представляется, что это благодаря государственному патернализму, без которого пенсионеры пропадут как социальный класс. То есть вымрут физически.





По действующему законодательству размер пенсий увязан со средней заработной платой, и если она повышается, то автоматически повышается и средняя начисленная пенсия. При этом, в социальной стратегии государства существует стандарт: номинальная средняя начисленная пенсия должна составлять 40% от средней номинальной заработной платы. Обычно, средняя пенсия стремится к достижению стандарта, но, как правило, отстает от него на 1-1,5%.





Все это чисто рутинная работа, которую проводит Минтруда. Ее результаты подаются как сенсация в специальном Указе президента, и это позволяет последнему фигурировать в качестве единственного опекуна, кормильца и дарителя всех пенсионеров страны. При этом все, вроде бы, понимают, что пребывание на заслуженном отдыхе оплачивается из источников, к которым Лукашенко не имеет никакого отношения.





Наполнение ФСЗН зависит от состояния экономики, от роста производительности труда, заработной платы, доходов бизнесменов, повышения отчислений, – все это в конечном итоге определяет динамику размеров пенсий.









При Кебиче этот порядок действовал автоматически: ежеквартально с учетом инфляции «осовременивались» все социальные минимумы, заработные платы бюджетников, пособия, стипендии и пенсии, которые готовились Минтруда. Лукашенко – для обретения большего авторитета – решил итоги этой работы оформлять в специальных указах.





Разумеется, все работающие понимают экономическую подоплеку этого процесса, но, выходя на пенсию, попадают в отличную от прежней среду и будто теряют ориентацию в реальности. Поскольку пенсии у большинства невелики, то в большинстве они считают себя обделенными. Персонально руководителем обделенными.





Но поскольку иных доходов, помимо скромной пенсии нет, то и особых потребностей тоже нет. Ситуация настолько гнетущая, что власти время от времени пробуют доступными им способами ее оживлять. Например, Лукашенко, проталкивая свою пенсионную реформу, сведенную к желанию повысить срок выхода на пенсию, льстил «мужикам». Мол, на них еще пахать можно. Или Лидия Ермошина, согласно которой, многие пенсионерки еще и замуж выходят. Трудно сказать – под воздействием ли таких вот «приемчиков» или по иным причинам – но пенсионеры в массе своей не возмутились.





Тем не менее, время не идет, а просто-таки бежит даже в нашей тихой, стабильной стране. Жизнь проходит. Не так давно ведь было, когда для «малолетки» Лукашенко снижали возрастной ценз, чтобы он мог участвовать в президентских выборах. Тогдашние пенсионеры, трудовые «заначки» которых обнулила родная советская власть, выбирали себе героя, молодого президента, который восстановит справедливость, вернет им прежнюю достойную (как они понимали) жизнь.





Вышло немного не так. Народ остался выживать в своем болоте, а из Лукашенко героя в конечном итоге не получилось. Хотя он и позволяет себе отчасти безвредное и абсолютно безнаказанное геройство по любому поводу, непрерывно создавая конфликтные ситуации (чаще всего воображаемые), которые всегда разрешаются в его пользу. Шума от этого много, толку – не очень.





Он, например, утверждает, что белорусская экономика создавалась для «наших людей». Возможно именно поэтому зарплаты и пенсии – два наглядных показателя – именно такие, какие есть? Уже более десяти лет национальная экономика «штурмовала» стратегическую высоту в 500 долларов для СЗП; едва достигнув этой планки – в силу известных причин – имеет все шансы опять обвалиться. А вместе с ней рухнет и 200-долларовая пенсия. Иных перспектив у экономики нет.





Перспектив при этом правителе нет. Потому что правитель на всем своем долгом пути к неведомым высотам, наконец воссоединился с лучшей частью своего электората. Да, фактически он уже стал пенсионером, и он все еще играет в хоккей на высоком любительском уровне, не хуже отдельных крепких профессионалов, но про таких говорят: не успел придумать пороха – и не придумает.





А главное, он попал в группу риска по вирусу. Сам он хорохорится, утешал себя и население: мол, у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. С этим невозможно и не нужно спорить. В современном обществе смерть давно потеряла сакральный смысл, а пандемия подчеркнула технологический смысл этого таинства. Люди знают, что умирают от самых настоящих смертельных болезней. В глубине души они возмущаются, когда политики начинают манипулировать ими, а сами всеми средствами цепляются за собственные жизни. В надежде пережить своих товарищей по группе риска.



