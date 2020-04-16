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В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Самолет с медицинской гуманитарной помощью из Китая для борьбы с COVID-19, как ожидается, прибудет в Беларусь 17 апреля. Груз будет доставлен спецрейсом из Пекина в Минск. На борту — тесты на определение коронавируса, респираторы, пульсоксиметры, медицинские маски, медицинские защитные костюмы, защитные очки, одноразовые медицинские перчатки и многое другое.
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Самолет с медицинской гуманитарной помощью из Китая для борьбы с COVID-19, как ожидается, прибудет в Беларусь 17 апреля. Груз будет доставлен спецрейсом из Пекина в...
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