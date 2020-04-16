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В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая

Самолет с медицинской гуманитарной помощью из Китая для борьбы с COVID-19, как ожидается, прибудет в Беларусь 17 апреля. Груз будет доставлен спецрейсом из Пекина в Минск. На борту  — тесты на определение коронавируса, респираторы, пульсоксиметры, медицинские маски, медицинские защитные костюмы, защитные очки, одноразовые медицинские перчатки и многое другое.

В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая
В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет с медицинской гуманитарной помощью из Китая для борьбы с COVID-19, как ожидается, прибудет в Беларусь 17 апреля. Груз будет доставлен спецрейсом из Пекина в...
 
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