В Беларусь прибудет самолет с медпомощью для борьбы с COVID-19 из Китая

Источник материала: Вороновская газета





Самолет с медицинской гуманитарной помощью из Китая для борьбы с COVID-19, как ожидается, прибудет в Беларусь 17 апреля. Груз будет доставлен спецрейсом из Пекина в Минск. На борту — тесты на определение коронавируса, респираторы, пульсоксиметры, медицинские маски, медицинские защитные костюмы, защитные очки, одноразовые медицинские перчатки и многое другое.



















https://www.belta.by/