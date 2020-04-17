Как коронавирус отразится на отношениях Беларуси с Евросоюзом и Россией?

Источник материала: Ежедневник

Если Евросоюз и Китай окажут поддержку Беларуси в период пандемии, это в перспективе может сработать на усиление доверия между сторонами. А уже существующий кризис в отношениях с Россией, скорее всего, лишь усугубится, считают эксперты.

По словам политического обозревателя, аналитика Sense Analytics Артема Шрайбмана, многие политологи сегодня признают, что пандемия сама по себе не создает практически никаких новых процессов, трендов, она лишь ускоряет те тренды, что существовали до нее.

«Если говорить о белорусско-европейских отношениях, то уже пару лет основной массив в отношениях несут встречи, саммиты, уровень и частота этих диалогов и контактов. А пандемия в момент обрушила это, потому что сейчас нет командировок ни у европейских, ни у белорусских чиновников, то есть меньше остается времени на общение со своими внешними партнерами. И это понизило активность нашего взаимодействия с европейскими структурами», – признал эксперт во время онлайн-дискуссии «Последствия коронавируса для белорусской политики».

С другой стороны еще до пандемии в отношениях Беларуси и ЕС существовал один тренд, обратил внимание Артем Шрайбман, – это кредитование, финансовая поддержка по линии Европейского инвестиционного банка, ЕБРР и др.

«Беларусь и сейчас обращается к этим структурам за разнообразной поддержкой, и это становится по сути стержнем, ядром нашего сегодняшнего диалога с этими блоками, странами и институтами», – отметил он.

Артем Шрайбман считает, что если эта поддержка в будущем материализуется из запросов в реальный кэш, это в перспективе будет работать на усиление доверия, рост позитивного багажа в отношениях, который предопределяет более позитивное постпандемическое сотрудничество.

«То есть, если вы прошли этот кризис рука об руку, если в Беларуси на всех уровнях будут чувствовать, что Евросоюз и европейские банки подставили плечо, а особенно если это будет происходить на контрасте того, что происходит в отношений белорусской стороны с российской, то это поменяет калькуляцию многих решений в Беларуси», – заявил политический обозреватель, отметив, что друг познается в беде.

Задел на будущее с Китаем

Из-за того, что для Беларуси закрываются многие опции привлечения внешнего финансирования, такой палочкой-выручалочкой, хотя бы частично, может стать и Китай, как это показал и прошлый год, добавил эксперт. Особенно если Китай выйдет из пандемии раньше остального мира.

«Это создает позитивную атмосферу, которая как эффект мультипликатора вызывает вслед за собой дружелюбные жесты с белорусской стороны», - сказал он.

Напомним, Беларусь первая предоставила гуманитарную помощь Китаю в начале пандемии коронавируса. По словам политического обозревателя, Китай такие вещи ценит.

«И Китай одним из первых поставил гуманитарный груз нам, и все это дает важный задел на будущее, это работает на посткризисное укрепление доверия, а его в наших отношениях с Китаем итак хватало», – сказал Артем Шрайбман.

С Россией кризис только усугубляется

Касаясь сегодняшних отношений с Россией, эксперт признал, что Беларусь сейчас находится в глубоком кризисе отношений с соседней страной.

«Главный элемент этого кризиса – это кризис доверия. Все это стало проявляться вообще в дикой форме: близкие союзники ругаются по таким вопросам как гуманитарная помощь, следуют упреки в том, что «вы плохо лечите больных» и т.д.», – заметил политический обозреватель.

Гуманитарные проблемы вместо того, чтобы объединить союзников, привели к углублению тех трендов, которые были до пандемии, подчеркнул Артем Шрайбман.

«Проблема цены на газ, нефть, кредитные проблемы – кризис только усугубил все это. Плюс еще медийная конфронтация, когда лично Лукашенко и Макей публично и в довольно резкой форме реагировали на высказывания в российских СМИ», – отметил он.

Политический обозреватель обратил внимание на тот факт, что в последнее время вообще не стало никаких союзных решений, оказалось, что «своя рубашка ближе к телу».

«А впереди еще большой спор по атомному кредиту, – напомнил эксперт. – БелАЭС собираются запускать в этом году, ее сроки много раз переносились. А спустя шесть месяцев после запуска первого реактора мы должны начать выплачивать кредит».

Артем Шрайбман заметил, что белорусская сторона заинтересована затягивать запуск атомной электростанции.

«Однако в договоре есть такая оговорка, что кредит должен начать выплачиваться не позже 1 апреля 2021 года. То есть, оттянуть запуск получится только до 1 октября этого года. И дальше включается счетчик и это достаточно большие суммы», – сказал он.

В целом, резюмировал эксперт, сегодня нет оснований полагать, что Россия будет в будущем с большей чуткостью относится к белорусским запросам, соседняя страна сейчас не в той фазе, когда она готова идти на какие-то уступки.