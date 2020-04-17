17 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

К утру 16 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,1 миллиона человек; погибли – 133,3 тысячи, а излечились – более 509,6 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 653,8 тысячи эпизодов инфекции;
Испания: 182,8 тысячи;
Италия: 167 тысяч;
Франция: 141,9 тысячи;
Германия: 135,8 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 27,8 тысячи летальных исходов;
Италия: 22,1 тысячи;
Испания: 19,1 тысячи;
Франция: 17,9 тысячи;
Британия: 13,7 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как там
Телеканал Fox News сообщил, что первым в мире коронавирусом заразился сотрудник института вирусологии в мегаполисе Ухань. Тут совпало все: и то, что Трамп называл вирус исключительно «китайским»; и то, что Fox News – излюбленный телеканал Трампа; и то, что сторонники Трампа верят, будто коронавирус на самом деле изобрели в Ухане. Новость сомнительная, и ее уже опроверг Китай. Кроме того, ученые пока не сумели установить, кто был нулевым пациентом.
Франция выделит из бюджета 110 миллиардов евро на преодоление вызванного коронавирусом кризиса. Средства направят на экономическую и социальную сферы. Изначально страна намеревалась потратить 45 миллиардов евро.
В Японии объявят чрезвычайную ситуацию по всей территории страны. Ранее ограничительный режим действовал только в Токио и шести префектурах.
Правительство Новой Зеландии (страна на изоляции уже три недели) урезало себе зарплаты – в знак солидарности с пострадавшими от пандемии. З/п у 25 министров и 34 руководителей правительственных ведомств сократятся на 20%. «Если когда-либо было время, чтобы уменьшить разрыв между людьми по всей Новой Зеландии на разных должностях, то оно настало сейчас», – сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
В Сингапуре, который успешнее многих других государств справлялся с эпидемией, зафиксирован резкий рост заболевших. В основном за счет мигрантов, которые работают на низкооплачиваемой работе.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, чьи взгляды на коронавирус называют спорными, уволил министра здравоохранения – после того, как они неделю спорили из-за радикально разного подхода к инфекции. Чиновник защищал идею изоляции, в то время как Болсонару настаивал, что крах экономики серьезнее, чем гибели людей.
Еще пять миллионов американцев остались без работы. Таким образом, за последние четыре недели работу потеряли больше 22 миллионов человек в США.
Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа обязана попросить прощения перед Италией, за то, что вовремя не оказала помощь, когда страна ощутила на себе первые удары от коронавируса. Меж тем опрос, проведенный в середине марта, показал, что 88% итальянцев считают, что Европа провалила поддержку Италии.
В России больше нет ни одного региона, куда бы не проникла инфекция. Последней сдалась Республика Алтай (там один случай). А Владимир Путин перенес парад Победы. Когда он состоится теперь, вообще неясно. Возможно, осенью.
В Москве каждого пациента с ОРВИ будут проверять на наличие коронавируса. Каждый такой человек, а также те, кто с ним вместе живет, получат постановление о необходимости пробыть на самоизоляции в течение двух недель.
Как у нас
По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 4204. Жизнь 65 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 40 человек, а сколько полностью выздоровели и сколько на стационаре – ведомство больше не докладывает.
Пинск закрыли: власти призвали местных жителей перед праздниками и в сами праздники не покидать город и особенно не ездить в Лунинецкий район – видимо, осбановка с эпидемией там напряженная. На всех въездах в Пинск дежурит ГАИ, а также медики: СМИ пишут, что въезжающих в город водителей тормозят, измеряют температуру тела и, если она высокая, разворачивают.
В минской больнице родили три женщины с COVID-19. Их дети – клинически здоровые младенцы.
Стало известно о первом зараженном коронавирусом в беларуской армии. Речь идет о военнослужащем из учебного центра в Печах (в репетициях к параду на 9 мая он не участвовал). Все парни из его подразделения уже госпитализированы в палаточный городок на полигоне.
Программа на День Победы в Брестеизменилась. По словам мэра города Александра Рогачука, никаких массовых мероприятий на 9 мая ждать не стоит – будут только возложения цветов и салют. А все наработки, которые есть, можно будет реализовать в течение когда, когда ситуация с эпидемией коронавируса в Беларуси выровняется.
В Беларуси благодаря «Минск-Кристаллу» появился антисептик, который не убьет вас, если вы его выпьете (но только не в чистом виде – в составе коктейлей, к примеру). Мы считаем, так выглядит забота: если попадаются люди, которые принимают антисептики внутрь, нужно создать такие дезсредства, что не приведут к смерти.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.