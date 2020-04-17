17 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

Источник материала: KYKY

К утру 16 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,1 миллиона человек; погибли – 133,3 тысячи, а излечились – более 509,6 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 653,8 тысячи эпизодов инфекции;

Испания: 182,8 тысячи;

Италия: 167 тысяч;

Франция: 141,9 тысячи;

Германия: 135,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 27,8 тысячи летальных исходов;

Италия: 22,1 тысячи;

Испания: 19,1 тысячи;

Франция: 17,9 тысячи;

Британия: 13,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

Телеканал Fox News сообщил , что первым в мире коронавирусом заразился сотрудник института вирусологии в мегаполисе Ухань. Тут совпало все: и то, что Трамп называл вирус исключительно «китайским»; и то, что Fox News – излюбленный телеканал Трампа; и то, что сторонники Трампа верят, будто коронавирус на самом деле изобрели в Ухане. Новость сомнительная, и ее уже опроверг Китай. Кроме того, ученые пока не сумели установить, кто был нулевым пациентом.

, что первым в мире коронавирусом заразился сотрудник института вирусологии в мегаполисе Ухань. Тут совпало все: и то, что Трамп называл вирус исключительно «китайским»; и то, что Fox News – излюбленный телеканал Трампа; и то, что сторонники Трампа верят, будто коронавирус на самом деле изобрели в Ухане. Новость сомнительная, и ее уже опроверг Китай. Кроме того, ученые пока не сумели установить, кто был нулевым пациентом. Франция выделит из бюджета 110 миллиардов евро на преодоление вызванного коронавирусом кризиса. Средства направят на экономическую и социальную сферы. Изначально страна намеревалась потратить 45 миллиардов евро.

В Японии объявят чрезвычайную ситуацию по всей территории страны. Ранее ограничительный режим действовал только в Токио и шести префектурах.

Правительство Новой Зеландии (страна на изоляции уже три недели) урезало себе зарплаты – в знак солидарности с пострадавшими от пандемии. З/п у 25 министров и 34 руководителей правительственных ведомств сократятся на 20%. «Если когда-либо было время, чтобы уменьшить разрыв между людьми по всей Новой Зеландии на разных должностях, то оно настало сейчас», – сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. В Сингапуре, который успешнее многих других государств справлялся с эпидемией, зафиксирован резкий рост заболевших. В основном за счет мигрантов, которые работают на низкооплачиваемой работе.

резкий рост заболевших. В основном за счет мигрантов, которые работают на низкооплачиваемой работе. Президент Бразилии Жаир Болсонару, чьи взгляды на коронавирус называют спорными, уволил министра здравоохранения – после того, как они неделю спорили из-за радикально разного подхода к инфекции. Чиновник защищал идею изоляции, в то время как Болсонару настаивал, что крах экономики серьезнее, чем гибели людей.

Еще пять миллионов американцев остались без работы. Таким образом, за последние четыре недели работу потеряли больше 22 миллионов человек в США.

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европа обязана попросить прощения перед Италией, за то, что вовремя не оказала помощь, когда страна ощутила на себе первые удары от коронавируса. Меж тем опрос, проведенный в середине марта, показал, что 88% итальянцев считают, что Европа провалила поддержку Италии.

, что Европа обязана попросить прощения перед Италией, за то, что вовремя не оказала помощь, когда страна ощутила на себе первые удары от коронавируса. Меж тем опрос, проведенный в середине марта, показал, что 88% итальянцев считают, что Европа провалила поддержку Италии. В России больше нет ни одного региона, куда бы не проникла инфекция. Последней сдалась Республика Алтай (там один случай). А Владимир Путин перенес парад Победы. Когда он состоится теперь, вообще неясно. Возможно, осенью.

Республика Алтай (там один случай). А Владимир Путин парад Победы. Когда он состоится теперь, вообще неясно. Возможно, осенью. В Москве каждого пациента с ОРВИ будут проверять на наличие коронавируса. Каждый такой человек, а также те, кто с ним вместе живет, получат постановление о необходимости пробыть на самоизоляции в течение двух недель.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 4204. Жизнь 65 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 40 человек, а сколько полностью выздоровели и сколько на стационаре – ведомство больше не докладывает.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 4204. Жизнь 65 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 40 человек, а сколько полностью выздоровели и сколько на стационаре – ведомство больше не докладывает. Пинск закрыли : власти призвали местных жителей перед праздниками и в сами праздники не покидать город и особенно не ездить в Лунинецкий район – видимо, осбановка с эпидемией там напряженная. На всех въездах в Пинск дежурит ГАИ, а также медики: СМИ пишут , что въезжающих в город водителей тормозят, измеряют температуру тела и, если она высокая, разворачивают.

: власти призвали местных жителей перед праздниками и в сами праздники не покидать город и особенно не ездить в Лунинецкий район – видимо, осбановка с эпидемией там напряженная. На всех въездах в Пинск дежурит ГАИ, а также медики: СМИ , что въезжающих в город водителей тормозят, измеряют температуру тела и, если она высокая, разворачивают. В минской больнице родили три женщины с COVID-19. Их дети – клинически здоровые младенцы.

три женщины с COVID-19. Их дети – клинически здоровые младенцы. Стало известно о первом зараженном коронавирусом в беларуской армии. Речь идет о военнослужащем из учебного центра в Печах (в репетициях к параду на 9 мая он не участвовал). Все парни из его подразделения уже госпитализированы в палаточный городок на полигоне.

о первом зараженном коронавирусом в беларуской армии. Речь идет о военнослужащем из учебного центра в Печах (в репетициях к параду на 9 мая он не участвовал). Все парни из его подразделения уже госпитализированы в палаточный городок на полигоне. Программа на День Победы в Бресте изменилась . По словам мэра города Александра Рогачука, никаких массовых мероприятий на 9 мая ждать не стоит – будут только возложения цветов и салют. А все наработки, которые есть, можно будет реализовать в течение когда, когда ситуация с эпидемией коронавируса в Беларуси выровняется.

. По словам мэра города Александра Рогачука, никаких массовых мероприятий на 9 мая ждать не стоит – будут только возложения цветов и салют. А все наработки, которые есть, можно будет реализовать в течение когда, когда ситуация с эпидемией коронавируса в Беларуси выровняется. В Беларуси благодаря «Минск-Кристаллу» появился антисептик, который не убьет вас, если вы его выпьете (но только не в чистом виде – в составе коктейлей, к примеру). Мы считаем, так выглядит забота: если попадаются люди, которые принимают антисептики внутрь, нужно создать такие дезсредства, что не приведут к смерти.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.