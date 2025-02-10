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«Красные флаги» в налогах: от уголовной до субсидиарной ответственности

10.02.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: probusiness.io
Фото: probusiness.io

Налоговые нарушения: какой счет вам может быть предъявлен? Как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня, избежать субсидиарной или налоговой ответственности.

12 марта в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес состоится экспертное выступление и сессия вопросов-ответов с Еленой Сапего, партнером ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги», налогового консультанта. 

Время: 19:00−21.00
🏢Место: ивент-пространство в ресторане «Куриный клуб», 3−1 этаж (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

На встрече узнаете:
• Перечень главных «красных флажков»
• Какой счет может быть предъявлен вашей компании и лично вам за налоговые нарушения
• Что невозможно скрыть: последствия
• Как соблюдать простые правила и максимально снизить перечисленные риски

В программе

1. Статья 33 Налогового кодекса

2. Камеральные проверки

3. Области контроля и новые налоговые риски

  • «Дробление бизнеса»
  • Выплаты ИП и плательщикам НПД
  • Управление иностранными компаниями с территории Беларуси
  • Продажа «основных» по цене ниже рыночной
  • Применение льгот при работе «в сельской местности»
  • Любая «нерыночная» операция
  • Срок давности по налоговым нарушениям

4. Размер ответственности или стоит ли заниматься «оптимизацией налогов»

5. Налоговая безопасность: от соблюдения простых правил до внедрения налогового комплаенса

6. Ответы на вопросы, рекомендации спикера

Елена Сапего
Елена Сапего, фото из личного архива

Елена Сапего, партнёр ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги», налоговый консультант.

Практикует с 1992 года. Рекомендована международными юридическими справочниками

⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляевы и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 12 марта !


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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