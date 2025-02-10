«Красные флаги» в налогах: от уголовной до субсидиарной ответственности

Источник материала: ProBusiness

Налоговые нарушения: какой счет вам может быть предъявлен? Как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня, избежать субсидиарной или налоговой ответственности.

12 марта в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес состоится экспертное выступление и сессия вопросов-ответов с Еленой Сапего, партнером ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» , налогового консультанта.

⏰Время: 19:00−21.00

🏢Место: ивент-пространство в ресторане «Куриный клуб», 3−1 этаж (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

На встрече узнаете:

• Перечень главных «красных флажков»

• Какой счет может быть предъявлен вашей компании и лично вам за налоговые нарушения

• Что невозможно скрыть: последствия

• Как соблюдать простые правила и максимально снизить перечисленные риски

В программе

1. Статья 33 Налогового кодекса

2. Камеральные проверки

3. Области контроля и новые налоговые риски

«Дробление бизнеса»

Выплаты ИП и плательщикам НПД

Управление иностранными компаниями с территории Беларуси

Продажа «основных» по цене ниже рыночной

Применение льгот при работе «в сельской местности»

Любая «нерыночная» операция

Срок давности по налоговым нарушениям

4. Размер ответственности или стоит ли заниматься «оптимизацией налогов»

5. Налоговая безопасность: от соблюдения простых правил до внедрения налогового комплаенса

6. Ответы на вопросы, рекомендации спикера



Елена Сапего, фото из личного архива

Елена Сапего, партнёр ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги», налоговый консультант. Практикует с 1992 года. Рекомендована международными юридическими справочниками

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Технологический партнер Клуба

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Ждем Вас 12 марта !



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