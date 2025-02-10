|
«Красные флаги» в налогах: от уголовной до субсидиарной ответственности
10.02.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Налоговые нарушения: какой счет вам может быть предъявлен? Как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня, избежать субсидиарной или налоговой ответственности.
12 марта в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников
⏰Время: 19:00−21.00
На встрече узнаете:
В программе
1. Статья 33 Налогового кодекса
2. Камеральные проверки
3. Области контроля и новые налоговые риски
4. Размер ответственности или стоит ли заниматься «оптимизацией налогов»
5. Налоговая безопасность: от соблюдения простых правил до внедрения налогового комплаенса
6. Ответы на вопросы, рекомендации спикера
⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Технологический партнер Клуба
Юридический партнер Клуба
Ждем Вас 12 марта !
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговые нарушения: какой счет вам может быть предъявлен? Как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня, избежать субсидиарной или...
|
Архив (Разное)