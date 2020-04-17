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С возмещением гражданами всех затрат: определен порядок эвакуации белорусов на родину в условиях пандемии

17.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эвакуацию граждан Беларуси из иностранных государств с особо напряженной обстановкой будет осуществлять авиакомпания «Белавиа». Эвакуированные будут обязаны возместить затраты по их вывозу. Соответствующий указ президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Необходимость принятия документа обусловлена тем, что из-за введения отдельными государствами режима чрезвычайной ситуации, миграционных запретов и ограничений ввиду распространения инфекции, вызванной коронавирусом СОVID-19, возникли серьезные трудности с возвращением на родину граждан Беларуси, — пояснила пресс-служба президента.

Как прописано в указе, средства для обеспечения эвакуации авиакомпании «Белавиа» будет выделять Министерство финансов на основании решения Совмина.

— Эвакуированные граждане Республики Беларусь, их законные представители (родители, усыновители, опекуны либо попечители) обязаны возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов.

Если до 31 декабря 2020 года эта сумма не будет погашена, то ее взыщут «на основании исполнительной надписи нотариуса».

— Для взыскания суммы возмещения не требуется письменного признания гражданином своего долга, — говорится в указе.

Документ также разрешает дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Беларуси за рубежом приобретать товары первой необходимости, продукты питания, осуществлять другие неотложные расходы для соотечественников, находящихся в сложной ситуации за рубежом, за счет средств, предусмотренных на содержание этих загранучреждений.

Как сообщило 16 апреля Министерство иностранных дел, содействие в возвращении на родину оказано уже более 6810 белорусам. Сейчас министерство занимается решением вопроса о возвращении на родину соотечественников из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки и Таиланда.

 
 
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Соответствующий указ президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
 
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