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Польша пока не планирует открывать границы
17.04.2020 06:28 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Напомним, что решение о закрытии границ польские власти приняли в середине марта в связи с распространением
По последним данным, в Польше выявлено 7 918 случаев заражения COVID-19.
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В Польше власти пока не намерены открывать границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Напомним, что...
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