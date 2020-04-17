Польша пока не планирует открывать границы

Источник материала: Виртуальный Брест

В Польше власти пока не намерены открывать границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.





Напомним, что решение о закрытии границ польские власти приняли в середине марта в связи с распространением коронавируса нового типа. На данный момент срок действия этой меры продлен до 3 мая.

По последним данным, в Польше выявлено 7 918 случаев заражения COVID-19.