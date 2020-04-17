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Что нам втюхали? Генпрокуратура запретила выпускать обычные марлевые маски: они неэффективны против коронавируса
17.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По мнению специалистов-эпидемиологов, уровень эффективности таких изделий не превышает 10%. Тем не менее они поставлялись в больницы и аптеки.
Progomel.by
Опираясь на данные медиков, Генеральная прокуратура вынесла предписание «Беллегпрому» прекратить выпуск обычных марлевых масок без фильтрующего элемента, сообщает телеграм-канал NEXTA.
Прокуратура попросила концерн «Беллегпром» устранить нарушение и наладить выпуск масок с использованием фильтров бактериологического барьера.
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Что нам втюхали? Генпрокуратура запретила выпускать обычные марлевые маски: они неэффективны против коронавируса
По мнению специалистов-эпидемиологов, уровень эффективности таких изделий не превышает 10%. Тем не менее они поставлялись в больницы и аптеки.
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