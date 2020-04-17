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Баня точно не поможет: названа смертельная для коронавируса температура
17.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Французкие ученые установили, что коронавирус погибает в течении 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.
Выводы исследователей из университета Экс-Марсель опубликовал портал bioRxiv, пишет
Так, в ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. Оба образца нагрели до 60 градусов, тепло сохраняли в течение часа. Однако вирус, находящийся в нестерильном образце, способности размножаться не потерял.
То есть даже если бы температуру человеческого тела можно было бы нагреть до 60 градусов без последствий для организма, вирус все равно бы выжил, а, как известно, человек умирает при температуре выше 42 градусов.
Как выяснили ученые, полностью "отключить" опасный вирус удалось только после нагрева до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут.
Тем временем Лукашенко как-то предлагал бороться с вирусом в том числе при помощи "сухой" бани. Но какой бы баня ни была, температура тела человека остается постоянной, то есть в районе 36-37 градусов. А значит, в теории вирус может умереть на... банной полке, но не в организме человека.
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Французкие ученые установили, что коронавирус погибает в течении 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.
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