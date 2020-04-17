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Коронавирус при +60°C не погибает

17.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ученые из университета Экс-Марсель в Провансе во время исследования выяснили, что штаммы коронавируса полностью погибают при температуре 92°C в течение 15 минут.

Об этом пишет РИА Новости. Информацию подтверждает издание «Медицина и наука».

Нагревание вируса до 60 градусов не привело к его гибели и не остановило размножение штаммов. В лабораториях мира сегодня используется такая температура в течение часа для дезактивации вируса.

В условиях лаборатории ученые провели опыты с нагреванием штамма коронавируса, взятого от пациента с COVID-19 из Берлина. Опыт длился в течение 60 минут. Потом образцы были перенесены в две пробирки: первый – в стерильную, второй – с белком животного происхождения.

В стерильных условиях вирус погибал, в пробирке с питательной средой – размножался достаточно активно. Однако полное уничтожение штаммов происходило при температуре +92°C.

Эксперты рекомендуют специалистам, работающим с вирусом и антителами, проявлять большее внимание при уничтожении отработанного материала, применяя для этого, как дезинфицирующие средства, так и стерилизацию кипячением.

 
 
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Ученые из университета Экс-Марсель в Провансе во время исследования выяснили, что штаммы коронавируса полностью погибают при температуре 92°C в течение 15 минут.
 
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