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Наконец-то футбольный матч в Беларуси пройдет без зрителей. Пока в одном городе
17.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Впервые с начала пандемии коронавируса в Беларуси, где по-прежнему не останавливается футбольное первенство, матч пройдет без зрителей. Такое решение принял исполком города Ивацевичи, в котором должна пройти встреча.
Речь о матче первого тура второй лиги чемпионата Беларуси, в котором «Ивацевичи» примут «Островец». Запись о том, что игра пройдет без зрителей
Матч состоится 18 апреля и начнется в 14.00. Изначально «взрослые» билеты на игру продавались по 2 рубля.
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