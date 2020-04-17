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Наконец-то футбольный матч в Беларуси пройдет без зрителей. Пока в одном городе

17.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые с начала пандемии коронавируса в Беларуси, где по-прежнему не останавливается футбольное первенство, матч пройдет без зрителей. Такое решение принял исполком города Ивацевичи, в котором должна пройти встреча.


Фото: ФК «Динамо» (Брест), изображение носит иллюстративный характер.

Речь о матче первого тура второй лиги чемпионата Беларуси, в котором «Ивацевичи» примут «Островец». Запись о том, что игра пройдет без зрителей появилась в официальном паблике клуба, TUT.BY ее подтвердили в Ивацевичском районном
исполнительном комитете.

Матч состоится 18 апреля и начнется в 14.00. Изначально «взрослые» билеты на игру продавались по 2 рубля.

 
Теги: Брест
 
 
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