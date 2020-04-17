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Выпускники Академии искусств сняли (корона)вирусную пародию на новый клип Коржа

17.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускники Белорусской академии искусств сняли (корона)вирусную пародию на клип Макса Коржа «Малолетка». В их ролике главным героем стала туалетная бумага, или «Туалетка». Получилось очень актуально, свежо и, что главное, смешно. Посмотрите его прямо сейчас!

Текстом занимались ребята из Академии искусств — Коля Колмин и Катя Карасёва. Они оба любят творчество Коржа, и других вариантов основы для кавера у них не было. Текст песни они писали около четырех часов на кухне у Кати. Коля делится:

— Так совпало, что у Макса Коржа недавно вышел клип на песню «Малолетка». И у нас получилось очень удачно переделать ее под актуальную тему. Мне кажется, мы убили двух зайцев. Ну, а сама тема — неоднозначная. Мы понимаем всю серьезность ситуации, связанной с вирусом. Поэтому нашей главной задачей было подбодрить людей в это время, отвлечься от негативных мыслей и вызвать у каждого улыбку.

Коля уже переделывал песни Коржа, чтобы они подходили к забавным ситуациям, связанным с ним или его друзьями. А Катя снимала подобные пародии на песни Maruv и Насти Каменских.


Бэкстейдж. Фото предоставлено съемочной группой

Ролик был снят за один день. Самым сложным, признаются ребята, было найти в Минске магазин — основную локацию для клипа. Пришлось объехать десятки гастрономов, и поначалу им везде отказывали. При этом съемки клипа получились гораздо бюджетнее, чем предполагали ребята. Знакомые из сферы видеопроизводства бесплатно помогли им с частью оборудования, снимали на технику оператора Даниила Гаёва. Остальное брали в аренду, что обошлось им в 200 рублей. В основном в клипе снялись друзья съемочной группы.

— Например, бабулю в магазине сыграла моя бабушка. Не сомневался, что она этим заинтересуется, и ей действительно очень понравилось! Да и справилась она, на мой взгляд, неплохо, — рассказывает Коля.


Коля и его бабушка. Кадр из клипа

Кстати, создать инструментальную версию «Малолетки» команде пришлось с нуля, потому что официального «минуса» в интернете нет, а ремейки в Сети слабо похожи на оригинал. Саша Мирончик, который занимался звуком, комментирует:

— На создание бита понадобились сутки работы. Некоторые инструменты я срезал прямо с оригинала, некоторые подбирал так, чтобы они были похожими, некоторые создавал сам. Вокал записывали прямо дома на недорогой студийный микрофон, обложив углы комнаты подушками — за студию переплачивать не стали. Да и есть в этом особый азарт — сделать все своими силами и ресурсами.

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Теги: Минск
 
 
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Выпускники Белорусской академии искусств сняли (корона)вирусную пародию на клип Макса Коржа «Малолетка». В их ролике главным героем стала туалетная бумага, или...
 
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