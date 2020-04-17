Белорусско-американский стартап помог открыть новый канал сбора ресурсов для борьбы с пандемией

Источник материала: Tut.by

Белорусско-американский стартап Oyper помог открыть Белорусскому Красному Кресту новый канал сбора ресурсов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь пожертвование можно сделать прямо во время просмотра видеоролика . Об этом сообщили в самой компании.

Мы уже писали ранее про Oyper, который начинал с разработки «персонального цифрового стилиста». В 2019 году он был признан лучшим технологическим стартапом Европы в Барселоне. Сейчас стартап является технологическим партнером Google и Verizon 5g Labs и занимается разработками искусственного интеллекта для монетизации видеоконтента. И не так давно компания приняла решение отдать свой доход как минимум за первый квартал на благотворительность, чтобы помочь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Белорусский Красный Крест открывает новый канал сбора средств на поддержку кампании по защите пожилых одиноких людей от пандемии коронавирусной инфекции.

Благодаря разработкам IT-компании Oyper, партнера ЮНФПА, теперь пожертвование можно сделать прямо во время просмотра видеоролика — достаточно кликнуть на изображение того, что бы вы хотели «подарить» волонтеру, сестре милосердия или соцработнику, оказывающим помощь на дому пожилым людям.

Маска, перчатки, антисептик — все это необходимо им для того, чтобы защитить себя и своих подопечных. Пожертвования сразу аккумулируются на счете Белорусского Красного Креста.

Кроме того, стартап также выразил свою готовность на бесплатной основе проводить техническую поддержку нового канала. Как отметил СЕО компании Кирилл Сидорчук, это некоммерческое партнерство — все собранные средства идут в Белорусскй Красный Крест.

Почему это важно?

Сегодня правительства, бизнесы, международные организации, гражданское общество и население объединили усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила более 160 стран, в том числе Беларусь. В особой зоне риска — пожилые люди, для которых последствия заражения инфекцией могут быть катастрофическими. Среди основных рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения в борьбе с коронавирусом — изоляция пожилых людей от посещения торговых объектов, поликлиник и других мест скопления людей.

Чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции среди лиц пожилого возраста Белорусский Красный Крест и Министерство труда и социальной защиты РБ организовали широкомасштабную информационную кампанию и реализуют комплекс мер по обеспечению одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и людей с инвалидностью всеми необходимыми товарами и услугами на дому.

Согласно данным на 1 апреля, сейчас в стране 870 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и людей с инвалидностью. При этом у 167 тыс. из них нет близких. Под опекой сестер милосердия медико-социальной службы «Дапамога» Белорусского Красного Креста — 1500 человек, нуждающихся в уходе. В реализацию противоэпидемических мер вовлечены сотрудники центров социального обслуживания населения, волонтеры районных и областных организаций Белорусского Красного Креста.

С 1 по 10 апреля только волонтеры Белорусского Красного Креста оказали помощь по 996 запросам по доставке рецептов, 821 запросу по доставке продуктов и еще по 645 запросам, касающихся иных потребностей (покупка лекарств, оплата коммунальных услуг и так далее). И это без учета запросов, которые берут на себя соцработники.

И соцработники, и медсестры, и волонтеры, оказывающие помощь, должны быть защищены. Для реализации мероприятий по поддержке пожилых людей требуются средства защиты: маски, резиновые перчатки, дезинфицирующие растворы для обработки рук; халаты, бутилированная вода и многое другое. Благодаря спонсорской помощи уже куплены 6100 дезинфицирующих салфеток, 10 500 литров антисептика, 212 510 перчаток, 16 400 масок и 18400 иных средств индивидуальной защиты (медицинские комбинезоны, фартуки, нарукавники, бахилы). Однако и этого пока недостаточно.