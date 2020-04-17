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Официально: 72 случая коронавируса подтверждены в Докшицах
17.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Информация о количестве пациентов с COVID-19 в Витебской области была объявлена в региональном штабе против распространения коронавируса, передает
В Докшицком районе 72 пациента, у которых официально подтвержден COVID-19.
В Бешенковичах - 27; в Лиозно - 22. ;
При этом начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий сообщил, что здесь не до конца были приняты профилактические меры. "Но критической ситуации сегодня там нет".
Про всплеск пневмонии в Докшицах писали неоднократно. По официальным данным, 8 апреля в районной больнице находилось 85 пациентов с пневмонией, в том числе с подтвержденным коронавирусом. Однако власти упорно отказывались комментировать ситуацию.
Точно так же, как не реагируют официальные лица на сообщения, что в регионах больным людям просто не делают тесты на коронавирус, ссылаясь на отсутствие таковых.
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Информация о количестве пациентов с COVID-19 в Витебской области была объявлена в региональном штабе против распространения коронавируса, передает БелТА.
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