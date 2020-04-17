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Официально: 72 случая коронавируса подтверждены в Докшицах

17.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация о количестве пациентов с COVID-19 в Витебской области была объявлена ​​в региональном штабе против распространения коронавируса, передает БелТА.


В Докшицком районе 72 пациента, у которых официально подтвержден COVID-19.

В Бешенковичах - 27; в Лиозно - 22. ;

При этом начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий сообщил, что  здесь не до конца были приняты профилактические меры. "Но критической ситуации сегодня там нет".

Про всплеск пневмонии в Докшицах писали неоднократно. По официальным данным, 8 апреля в районной больнице находилось 85 пациентов с пневмонией, в том числе с подтвержденным коронавирусом. Однако власти упорно отказывались комментировать ситуацию. 

Точно так же, как не реагируют официальные лица на сообщения, что в регионах больным людям просто не делают тесты на коронавирус, ссылаясь на отсутствие таковых.
 
 
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Информация о количестве пациентов с COVID-19 в Витебской области была объявлена ​​в региональном штабе против распространения коронавируса, передает БелТА.
 
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