Официально: 72 случая коронавируса подтверждены в Докшицах





В Докшицком районе 72 пациента, у которых официально подтвержден COVID-19.





В Бешенковичах - 27; в Лиозно - 22. ;





При этом начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий сообщил, что здесь не до конца были приняты профилактические меры. "Но критической ситуации сегодня там нет".





Про всплеск пневмонии в Докшицах писали неоднократно. По официальным данным, 8 апреля в районной больнице находилось 85 пациентов с пневмонией, в том числе с подтвержденным коронавирусом. Однако власти упорно отказывались комментировать ситуацию.





Точно так же, как не реагируют официальные лица на сообщения, что в регионах больным людям просто не делают тесты на коронавирус, ссылаясь на отсутствие таковых.