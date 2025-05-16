Из трех домов полностью готов один. Показываем, как выглядит новый квартал с недорогими квартирами

Источник материала: realt.by

Помимо частных застройщиков с их модными кварталами, в Минске строятся и обычные многоэтажки для очередников. Кстати, выглядят они давно не как «серые панельки». Наоборот, микрорайоны с домами эконом-класса стараются не отставать от актуальных трендов. Один из примеров – жилая застройка в районе Сухарево. Сейчас тут уже почти готов квартал из трех домов. Мы посмотрели, как он выглядит.



Жилье в этих новостройках между улицами Академика Карского и Маршала Лосика предложили нуждающимся еще в 2023 году. Претендовать на квартиры в основном могли многодетные семьи по направлениям от администраций районов Минска. Цена квадратного метра для очередников составила около 630−730 долларов за метр. За столь привлекательную стоимость нуждающиеся в улучшении жилищных условий должны получить не просто квартиры, но и готовую отделку – обои, линолеум, окрашенные потолки и плитку в санузлах.

Дома рядом с кольцевой спроектированы панельными, на основе типовой серии М 464М-16. Заказчиком строительства выступает УКС Фрунзенского района. В настоящий момент из трех многоэтажек полностью готов дом № 50 по улице Маршала Лосика. Эта десятиэтажка насчитывает 5 подъездов и 214 квартир. Со стороны улицы к подъездам из-за особенностей рельефа можно попасть по лестницам.









Двор у трех домов будет общим, но с отдельными зонами и площадками. Можно отметить, что тут уже установили симпатичные детские игровые и спортивные комплексы, а также благоустроили и озеленили территорию возле подъездов.







Несмотря на то, что дольщики первого из трех домов уже начали получать ключи, квартир на продажу в нем пока нет. Тем, кто присматривается к этой локации, стоит следить за объявлениями на вторичке. Предложения от собственников могут появиться в самое ближайшее время.



Десятиэтажный дом № 33 по Академика Карского (в котором запланировано 4 подъезда и 161 квартира) также давно собран. В настоящий момент ограждения от дома убраны, но на фасаде еще идут отделочные работы. Красят, как и дом напротив, «под кирпичик».





Что касается самого высокого из тройки дома № 35 (это здание будет состоять из 4 подъездов, 16 этажей и 256 квартир), то здесь к покраске фасадов еще не приступали. По плану сдать этот дом в эксплуатацию должны летом.





Рядом с домами можно заметить новую дорогу, которая уже оборудована знаками, светофорами, фонарями и остановками общественного транспорта. Первый автобус (№38) сюда уже пустили.





Прямо в квартале в будущем должен появиться торговый центр. Застройщика для него определит город. Своя школа на 1200 мест с бассейном тут также будет. Место для нее (справа от домов) зарезервировано. А вот коммерческую инфраструктуру можно будет найти в жилом комплексе «Вершина», который растет напротив «уксовских» домов. Планируется, что там на первых этажах разместятся аптеки, кафешки, салоны красоты и другие бизнесы.



Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.