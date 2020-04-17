Коронавирус в Беларуси: Минздрав обнародовал статистку по регионам на 17 апреля

Источник материала: ОНТ

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Минске. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

По данным главы Минздрава, на утро 17 апреля в республике зарегистрированы 4779 новых случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев наблюдается в городе Минске – 2308 случаев.

На втором месте идет Витебская область – 1282, затем следует Минская область — 588.

Министр отметил, что в других регионах таких случаев значительно меньше. Так, в Могилевской области – 217 случаев, Гомельской – 193, Брестская область — 112 случаев, Гродненская — 79 случаев.

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