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В сети интернет растет количество киберпреступлений

17.04.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Пока весь мир борется с вызовами и последствиями коронавируса, а крупные компании переводят своих сотрудников на удаленную работу,  в сети растет количество  киберпреступлений. От поддельных сайтов, продающих нелегальные лекарства "антикоронавирус", до спам-рассылки от лица якобы ВОЗ. Подробности у Евгения Каллаура.

Вот она - карта распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса. Только за сутки портал посещает более миллиона человек. Вот только где гарантия, что взамен актуальной информации о COVID-19 вы не получите реальную вредоносную программу?

Как говорится,  сравните два адреса: оригинальный -  https://gisanddata.maps.arcgis.com/  и поддельный -  http://www.corona-virus-map.com/

Перейдя на последний, перед глазами действительно появится карта распространения COVID-19, только это 100% реплика. Попутно сайт незатейливо предлагает скачать свою же десктопную версию на ПК, конечно, с вирусом. И если пользователь соглашается, судьба его незавидна - потеря личных данных. А это логины и пароли от социальных сетей, интернет-банкингов, а также куки. 

Когда данные попадают к злоумышленнику, он может продать их в темном интернете

Там цена за небольшую базу стартует от 500 долларов. Другой вариант - хактивист сразу опустошает банковский счет. Вернуть средства проблематично. Стоит помнить о нулевой банковской ответственности.

Причем, количество фейковых сайтов и случаев цифрового обмана в мире растет в геометрической прогрессии. Так, число доменных имен и фишинговых сайтов со словом CoVind только за последний месяц увеличилось в мире более чем на 50 %. В Беларуси тоже наблюдается рост. Только вот создать веб-портал у нас можно только по паспорту. В соседних странах таких требований нет. 
 

Еще один изощренный способ обмана 

Во время пандемии киберпреступники примеряют маску Всемирной организации здравоохранения, рассылая от ее лица корреспонденцию с якобы уникальной информацией о СОVID-19. Хочешь доступ -  введи личные данные. Между тем, активно на почту приходят и письма со ссылками о продаже масок и нелегальных лекарства “антикоронавирус”. Пользователи верят. За счет беспечности заработок хактивистов идет на миллионы.   

Представить современную киберпреступность без социального инжиниринга невозможно. Но, по словам экспертов, таблетка от всех проблем - только бдительность. Начинать можно с малого, например, посещая подозрительную веб-страницу, обращайте внимание на адресную строку браузера, если соединение не защищено. Личные данные на таком сайте лучше не вводить. 

 
 
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