Источник материала: БT

Когда данные попадают к злоумышленнику, он может продать их в темном интернете

Еще один изощренный способ обмана

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сети интернет растет количество киберпреступлений Пока весь мир борется с вызовами и последствиями коронавируса, а крупные компании переводят своих сотрудников на удаленную работу, в сети растет количество ...

Пока весь мир борется с вызовами и последствиями коронавируса, а крупные компании переводят своих сотрудников на удаленную работу, в сети растет количество киберпреступлений. От поддельных сайтов, продающих нелегальные лекарства "антикоронавирус", до спам-рассылки от лица якобы ВОЗ. Подробности уВот она - карта распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса. Только за сутки портал посещает более миллиона человек. Вот только где гарантия, что взамен актуальной информации о COVID-19 вы не получите реальную вредоносную программу?Как говорится, сравните два адреса: оригинальный -и поддельный -Перейдя на последний, перед глазами действительно появится карта распространения COVID-19, только это 100% реплика. Попутно сайт незатейливо предлагает скачать свою же десктопную версию на ПК, конечно, с вирусом. И если пользователь соглашается, судьба его незавидна - потеря личных данных. А это логины и пароли от социальных сетей, интернет-банкингов, а также куки.Там цена за небольшую базу стартует от 500 долларов. Другой вариант - хактивист сразу опустошает банковский счет. Вернуть средства проблематично. Стоит помнить о нулевой банковской ответственности.Причем, количество фейковых сайтов и случаев цифрового обмана в мире растет в геометрической прогрессии. Так, число доменных имен и фишинговых сайтов со словом CoVind только за последний месяц увеличилось в мире более чем на 50 %. В Беларуси тоже наблюдается рост. Только вот создать веб-портал у нас можно только по паспорту. В соседних странах таких требований нет.Во время пандемии киберпреступники примеряют маску Всемирной организации здравоохранения, рассылая от ее лица корреспонденцию с якобы уникальной информацией о СОVID-19. Хочешь доступ - введи личные данные. Между тем, активно на почту приходят и письма со ссылками о продаже масок и нелегальных лекарства “антикоронавирус”. Пользователи верят. За счет беспечности заработок хактивистов идет на миллионы.Представить современную киберпреступность без социального инжиниринга невозможно. Но, по словам экспертов, таблетка от всех проблем - только бдительность. Начинать можно с малого, например, посещая подозрительную веб-страницу, обращайте внимание на адресную строку браузера, если соединение не защищено. Личные данные на таком сайте лучше не вводить.