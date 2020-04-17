Лукашенко призывает работать белорусов за копейки: Эти непростые времена - не наша вина

Там он посетил ОАО «Стеклозавод «Неман», где ознакомился с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия.





Лукашенко также доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области и Лидского района. Однако, как всешда в последнее время, Лукашенко снова не преминул вспомнить "коронавирус", призвав белорусов "пережить непростые времена", работая за копейки:





"Я смотрю, в Минске у нас много вакансий. Водителей не хватает, курьеров не хватает, медицинских работников не хватает, притом разного уровня. Идите работайте!





цитирует Лукашенко СТВ Поэтому люди должны понимать, что вот эти непростые времена, которые нам достались… Наша беда, но не наша вина. Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой", -Лукашенко СТВ







