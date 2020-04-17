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Минспорт продлевает приостановку детско-юношеских соревнований

17.04.2020 14:59 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство спорта и туризма рекомендует продлить приостановку проведения спортивных мероприятий для детей и подростков до особого распоряжения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Такое решение спортивное ведомство приняло на основании рекомендаций Министерства здравоохранения, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19. Ранее, 14 марта, были даны рекомендации приостановить подобного рода соревнования до 6 апреля, а затем - до 20 апреля.

Минспорт разработал комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание обращено на объекты, на которых осуществляются режимно-ограничительные мероприятия, и базы, где проходят учебно-тренировочные сборы и децентрализованная подготовка членов национальных и сборных команд Республики Беларусь.

Во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы. Ежедневно проводится термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.

Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.
 
 
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Министерство спорта и туризма рекомендует продлить приостановку проведения спортивных мероприятий для детей и подростков до особого распоряжения, сообщили...
 
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