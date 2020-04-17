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Тесты на антитела к коронавирусу смогут сдать все желающие платно
17.04.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции поделился хорошими новостями о лечении COVID-19 и благотворительности.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Как рассказал сегодня министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларусь из Китая поступил гуманитарный груз, нашим медикам переданы средства индивидуальной защиты, респираторы, очки — всего миллион единиц средств защиты. Караник также поблагодарил за помощь простых людей, представителей бизнеса и предприятия.
— Мы отчитаемся о расходовании данных средств, — говорит министр здравоохранения.
По информации ведомства, ежедневно в стране проводятся 5, 5 тысяч тестов на выявление
— На этой неделе, с нашей точки зрения, произошло знаменательное событие. Родились трое абсолютно здоровых детей у мам, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. И малыши, и мамы чувствуют себя удовлетворительно. Это те маленькие победы на пути к большой победой над коронавирусной инфекцией, — отметил Караник. — Эти положительные эмоции добавляют оптимизма всем медицинским работникам.
Еще одна хорошая новость — скоро в стране начнут делать тесты на антитела к коронавирусу.
— Минздрав смог договориться с Индией и Китаем о поставке лекарств в Беларусь. Сегодня это сделать непросто, многие страны ввели запрет на экспорт и импорт лекарственных средств. Первая часть лекарств уже прилетела из Китая.
Минздрав уже получил партию в 5 тысяч пробных экспресс-тестов на выделение антител.
— Эти тесты выявляют не сам вирус, а реакцию организма. Например, даже если в легкой форме человек болеет COVID-19, то через 5−7 дней в крови появляются антитела. Эти тесты будут использоваться в приемных отделениях, чтобы разделить потоки пациентов.
На следующей неделе 100 тысяч таких экспресс-тестов. Планируется, что в ближайшее время люди смогут за деньги пройти такой тест.
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Министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции поделился хорошими новостями о лечении COVID-19 и благотворительности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY...
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