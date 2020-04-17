ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тесты на антитела к коронавирусу смогут сдать все желающие платно

17.04.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции поделился хорошими новостями о лечении COVID-19 и благотворительности.

Тесты на антитела к коронавирусу смогут сдать все желающие платно

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассказал сегодня министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларусь из Китая поступил гуманитарный груз, нашим медикам переданы средства индивидуальной защиты, респираторы, очки — всего миллион единиц средств защиты. Караник также поблагодарил за помощь простых людей, представителей бизнеса и предприятия.

— Мы отчитаемся о расходовании данных средств, — говорит министр здравоохранения.

По информации ведомства, ежедневно в стране проводятся 5, 5 тысяч тестов на выявление коронавируса, а в первые дни таких тестов делали 300 в день.

— На этой неделе, с нашей точки зрения, произошло знаменательное событие. Родились трое абсолютно здоровых детей у мам, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. И малыши, и мамы чувствуют себя удовлетворительно. Это те маленькие победы на пути к большой победой над коронавирусной инфекцией, — отметил Караник. — Эти положительные эмоции добавляют оптимизма всем медицинским работникам.

Еще одна хорошая новость — скоро в стране начнут делать тесты на антитела к коронавирусу.

— Минздрав смог договориться с Индией и Китаем о поставке лекарств в Беларусь. Сегодня это сделать непросто, многие страны ввели запрет на экспорт и импорт лекарственных средств. Первая часть лекарств уже прилетела из Китая.

Минздрав уже получил партию в 5 тысяч пробных экспресс-тестов на выделение антител.

— Эти тесты выявляют не сам вирус, а реакцию организма. Например, даже если в легкой форме человек болеет COVID-19, то через 5−7 дней в крови появляются антитела. Эти тесты будут использоваться в приемных отделениях, чтобы разделить потоки пациентов.

На следующей неделе 100 тысяч таких экспресс-тестов. Планируется, что в ближайшее время люди смогут за деньги пройти такой тест.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции поделился хорошими новостями о лечении COVID-19 и благотворительности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY...
 
Новости дня
Новости
 
Ученые нашли способ остановить коронавирус в теле человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика