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Накормить и защитить. Как организована помощь врачам Могилевской области

17.04.2020 19:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заболевших коронавирусом в Беларуси уже почти 5 тысяч человек. В Могилевской области — уже 217. Чтобы не допустить такого распространения COVID-19, как в Минске или на Витебщине, где заболевших — 2308 и 1282 соответственно, жители Могилевской области вовсю помогают врачам, которые ежедневно помогают белорусам бороться с инфекцией. Рассказываем о кампаниях, которые кормят и собирают средства защиты для врачей.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Шьют маски, делают защитные экраны

Волонтеры собрались в одну большую группу, чтобы распределить обязанности и помочь врачам. Кто-то шьет, кто-то собирает и везет врачам средства защиты. Тут можно следить за отчетами о работе волонтеров. Кто желает присоединиться, не стесняйтесь — стучитесь сюда.

Кормят врачей #собериссобойкудоктору

Мы уже рассказывали, что могилевское кафе «Мясо&Лаваш» закрылось для гостей и кормит врачей: каждый день готовит 100 порций горячих обедов, которые доставляет в больницы города. Благодарности от медиков можно увидеть тут.

Сбор средств для помощи больницам Могилева

Могилевчане вот уже несколько дней собирают деньги для закупки средств защиты для врачей Могилева. Маски, комбинезоны, бахилы, щитки передают в Могилевскую больницу № 1, Могилевскую областную больницу, кожно-венерологический диспансер, поликлиники города, станции скорой медицинской помощи.

Сбор средств для помощи больницам Могилевской области

Благотворительный счет открыла семья Столяровых, которая спасает птиц в приюте, построенном под Осиповичами. Говорят, сами не понаслышке знают, как тяжело приходится, когда помощи мало. Потому решили собрать деньги и закупить защитные средства и все необходимое для дежурств в больницах Могилевской области. Отчет о потраченных средствах будут публиковать тут.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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