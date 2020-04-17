Накормить и защитить. Как организована помощь врачам Могилевской области

Заболевших коронавирусом в Беларуси уже почти 5 тысяч человек. В Могилевской области — уже 217. Чтобы не допустить такого распространения COVID-19, как в Минске или на Витебщине, где заболевших — 2308 и 1282 соответственно, жители Могилевской области вовсю помогают врачам, которые ежедневно помогают белорусам бороться с инфекцией. Рассказываем о кампаниях, которые кормят и собирают средства защиты для врачей.
Волонтеры собрались в одну большую группу, чтобы распределить обязанности и помочь врачам. Кто-то шьет, кто-то собирает и везет врачам средства защиты. Тут можно следить за отчетами о работе волонтеров. Кто желает присоединиться, не стесняйтесь — стучитесь сюда.
Мы уже рассказывали, что могилевское кафе «Мясо&Лаваш» закрылось для гостей и кормит врачей: каждый день готовит 100 порций горячих обедов, которые доставляет в больницы города. Благодарности от медиков можно увидеть тут.
Могилевчане вот уже несколько дней собирают деньги для закупки средств защиты для врачей Могилева. Маски, комбинезоны, бахилы, щитки передают в Могилевскую больницу № 1, Могилевскую областную больницу, кожно-венерологический диспансер, поликлиники города, станции скорой медицинской помощи.
Благотворительный счет открыла семья Столяровых, которая спасает птиц в приюте, построенном под Осиповичами. Говорят, сами не понаслышке знают, как тяжело приходится, когда помощи мало. Потому решили собрать деньги и закупить защитные средства и все необходимое для дежурств в больницах Могилевской области. Отчет о потраченных средствах будут публиковать тут.