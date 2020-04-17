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Лебедько: стоимость человеческой жизни в Беларуси меньше стоимости марлевой повязки
17.04.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Беларусь снова в центре внимания и снова не в хорошем смысле. Мир наблюдает за тем, как Александр Лукашенко старается убедить себя и других, что коронавирус не угрожает стране.
Ситуация все больше напоминает абсурд, но глава Беларуси, кажется, этого не замечает,
Гость «Беседы ProContra» со Светланой Калинкиной и Виталием Цыганковым – директор центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько – хорошо знает Александра Лукашенко еще со времени совместной работы в Верховном Совете в 90-е годы. По его мнению, Лукашенко считает плюсом то, что Беларусь стала эпицентром внимания, и не так существенно, что на нас смотрят, как на дикарей.
«Цена человеческой жизни в Беларуси меньше стоимости марлевой повязки», – констатирует гость программы и добавляет, что Лукашенко не беспокоят последствия его слов. Он чувствует себя в Беларуси не подвластным никаким законам.
Специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, «Беседа» запустила подкасты. Пока вы занимаетесь домашними делами, ведете машину или просто не хотите следить за мерцанием кадров – это для вас.
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Беларусь снова в центре внимания и снова не в хорошем смысле. Мир наблюдает за тем, как Александр Лукашенко старается убедить себя и других, что коронавирус не...
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