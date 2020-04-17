Лебедько: стоимость человеческой жизни в Беларуси меньше стоимости марлевой повязки

пишет Белсат. Ситуация все больше напоминает абсурд, но глава Беларуси, кажется, этого не замечает,Белсат.





Гость «Беседы ProContra» со Светланой Калинкиной и Виталием Цыганковым – директор центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько – хорошо знает Александра Лукашенко еще со времени совместной работы в Верховном Совете в 90-е годы. По его мнению, Лукашенко считает плюсом то, что Беларусь стала эпицентром внимания, и не так существенно, что на нас смотрят, как на дикарей.





«Цена человеческой жизни в Беларуси меньше стоимости марлевой повязки», – констатирует гость программы и добавляет, что Лукашенко не беспокоят последствия его слов. Он чувствует себя в Беларуси не подвластным никаким законам.

Специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, «Беседа» запустила подкасты. Пока вы занимаетесь домашними делами, ведете машину или просто не хотите следить за мерцанием кадров – это для вас.



