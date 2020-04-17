Захарова: Россия оказывает существенную помощь Беларуси в борьбе с COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия оказывает существенную помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Российская газета» .

«Совершенно не хочу сказать, что пандемия достигла Беларуси, но помощь достигла», – сказала Захарова. В частности, стране безвозмездно переданы тест-системы для выявления COVID-19 и средства защиты.