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Захарова: Россия оказывает существенную помощь Беларуси в борьбе с COVID-19

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия оказывает существенную помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Российская газета».

«Совершенно не хочу сказать, что пандемия достигла Беларуси, но помощь достигла», – сказала Захарова. В частности, стране безвозмездно переданы тест-системы для выявления COVID-19 и средства защиты.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республике удалось не допустить всплеска заболеваемости, но расслабляться пока рано.



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В частности, стране безвозмездно переданы тест-системы для выявления COVID-19 и средства защиты.
 
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