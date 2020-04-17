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Захарова: Россия оказывает существенную помощь Беларуси в борьбе с COVID-19
17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия оказывает существенную помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает
«Совершенно не хочу сказать, что пандемия достигла Беларуси, но помощь достигла», – сказала Захарова. В частности, стране безвозмездно переданы тест-системы для выявления COVID-19 и средства защиты.
Ранее белорусский президент
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В частности, стране безвозмездно переданы тест-системы для выявления COVID-19 и средства защиты.
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