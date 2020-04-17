Анатолий Байдачный: никакие деньги, которые БФФ надеется заработать на трансляциях, не стоят того, чтобы экспериментировать с жизнью людей









- В качестве одного из аргументов спортивные функционеры говорят, что в альтернативном варианте это лучшее время, чтобы показать белорусский футбол всему миру.





- Ну, они не могут сказать, что 99% иностранных зрителей, эксперты смеются над тем, что они видят. Вам нужно продать качественный товар, а здесь что? Поэтому никакие деньги, которые они надеются заработать на трансляциях, не стоят того, чтобы экспериментировать с жизнью людей.





- Тем не менее телекомпании приобрели права, чемпионат Беларуси показывают в полутора десятках стран. Та же федерация хочет продать картинку даже из первой лиги.





- Повторюсь: уровень чемпионата нельзя измерить призрачными контрактами — цифры вы видели вообще? Особенно если ставка, как бы это ни высокопарно звучало, — спасение жизни. Для меня это настоящая боль. Когда-то белорусский футбол действительно был заметным явлением — я имею в виду, прежде всего, триумф минского "Динамо" в чемпионате Советского Союза и достойные сезоны в еврокубках. А сейчас не понятно что. Однако в этом контексте я не о картинке на экране — гараже за воротами или корове за забором. Дело не в этом. Дело в том, чтобы оценить, что происходит вокруг. По мере роста числа зараженных, умерших, это не шутка, а реальная и серьезная опасность.





- Чего не хватает Беларуси, чтобы стать знаменитым в футболе? Не считая, конечно, коронавируса.





"Свабода" . - Банально нет денег. Во времена СССР команды либо финансировались непосредственно из бюджета, либо находились на балансе крупных предприятий. А сейчас в экономике столько проблем, что футбольный клуб — это не честь, а якорь, ноша. Даже такой коллектив с великой историей, как минское "Динамо": на самом деле его бросили, дошло до того, что они практически ищут спонсора с протянутой рукой. Как бывшему тренеру, мне очень больно смотреть на это, — цитирует Байдачного



