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"Машину нашли в гаражах Набережных Челнов". Реалии бизнеса по прокату автомобилей в Беларуси

17.04.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Весна - своеобразный старт прокатного бизнеса, но из-за пандемии коронавируса и закрытия границ аренда автомобилей практически остановилась. В связи с этим есть время рассказать, на что горазды люди, в распоряжение которых попадает арендный автомобиль.

"Машину нашли в гаражах Набережных Челнов". Реалии бизнеса по прокату автомобилей в Беларуси
Владелец компании по предоставлению автомобилей в аренду Денис открыл бизнес еще в 2009 году. С той поры помимо Минска у него появились филиалы в Гродно и Гомеле. Сейчас у компании порядка 70 автомобилей для аренды. В основном их берут иностранцы, около 60% из них - россияне, остальные - граждане Китая, США и Израиля, пишет abw.by

За почти 11 лет деятельности у фирмы были неприятные истории, связанные с "нечистыми" клиентами. Угоны и их попытки - на первом месте в этом криминальном антирейтинге. О наиболее запомнившихся случаях вспоминает Денис:

"Буквально два года назад мы попали в поле зрения одной преступной группировки из России - это выяснилось уже потом в рамках уголовного дела. Приехали двое граждан России, жители Удмуртии, один из которых оформил на свои паспортные данные договор аренды KIA Rio.

Документы проверили как положено, водительское удостоверение и прочее. Внешне обычные такие арендаторы, ничем не выделяющиеся. От нашего офиса они направились прямиком к границе Российской Федерации, под Оршей пропал сигнал GPS-трекера, после чего нам стало понятно, что автомобиль угнан.

Трекер с аккумулятором к нему по последним координатам впоследствии нашли прямо в поле. Как оказалось, паспорта россиян были настоящими, но до сих пор дело не раскрыто. Удивительно почему…

Крали у нас автомобили и премиум-класса. Например BMW Х6 стоимостью около 30 тысяч долларов США. Автомобиль этот "навороченный", со многими сюрпризами. Опять-таки гражданин России предъявляет паспорт и водительское удостоверение, заключает договор, производит оплату и получает в распоряжение машину. Поначалу ничего необычного - поездки по Минску, которые мы отслеживали благодаря тому же трекеру. Но сигнал трекера неожиданно пропал. Его "заглушили" при помощи специального оборудования, как удалось выяснить правоохранителям.

У нас возбудили уголовное дело, которое обещало стать очередным "глухарем" - ни ответа ни привета, как говорится. Но есть одно но: этот автомобиль оборудован дополнительным резервным GPS-трекером. Когда преступники нашли основной трекер и "заглушили" его, они отключили "глушилку", необходимость в которой отпала.

В этот момент активировался резервный трекер, и мне на офисный компьютер пришла информация, что BMW Х6 по координатам датчика находится в Набережных Челнах. Я сообщил об этом следователю, ведущему дело. Параллельно созвонился с российскими правоохранителями и сообщил им об обнаружении угнанного автомобиля. Ближайшим рейсом сам вылетел в Россию. В гаражном комплексе Набережных Челнов автомобиль нашли, к большой моей радости.

Как выяснилось, BMW Х6 взял "перекуп" всего за 6000 долларов и намеревался использовать в качестве "донора". Непосредственных угонщиков так и не установили, что уже не вызывало удивления. Зато BMW вернули в Минск".

"Жулики даже изготовили копию моего паспорта"

Однако криминалом промышляют не только клиенты из России. Была история, связанная с самыми настоящими мошенниками из Беларуси:

"В 2011 году одна минская фирма взяла у нас в прокат BMW E60 и Mercedes C220, общая стоимость машин - 35 тысяч долларов. Договоры оплатили безналичным платежом в одном из банков. Арендаторы попросили доставить автомобили прямо к своему офису на улице Пономаренко в Минске. Я лично осуществил доставку.

Вышел директор фирмы в деловом костюме, галстуке, машины осмотрел - мы ударили по рукам. Когда срок аренды истек, автомобили нам не вернули. Сначала стали самостоятельно искать арендаторов, поехали к офису той конторы, но в здании такой фирмы не оказалось - все понятно, это уже дело милиции. Со своей стороны мы через GPS "заглушили" автомобили, чтобы в них невозможно было завести двигатель.

По показаниям датчиков похищенные авто находились в Могилеве. Если коротко, то события развивались следующим образом. Представители "липовой" фирмы, но с документами и печатью, разрезали свидетельства о регистрации наших авто, поставили на развороте поддельные печати ГАИ, что авто с учета сняты для продажи. "Транзиты" похитили со снятых с учета автомобилей, которые нашли где-то во дворах Минска, и повесили их на наши автомобили, вписав сами "номера" в штамп.

Дальше авто продали "перекупу" в Могилев - Mercedes C220 за 8000 долларов, BMW E60 за 15 тысяч "зеленых". Что интересно, жулики даже изготовили копии моего паспорта, которые предъявили "перекупу" в качестве аргумента легальности нахождения у них этих автомобилей.

Поездка в Могилев у нас много времени не заняла. Координаты есть, остальное дело техники. Нашли автомобили прямо на улице, припаркованные возле жилого дома, расспросили  жильцов о местонахождении владельца или владельцев. Через некоторое время на "гелике" к нам подъехал молодой человек, заявивший, что хозяин автомобилей именно он. Вот, мол, "копия паспорта человека, у которого я их купил". И предъявил эту копию мне.

Я же ему показал оригинал с другим номером, после чего парень "сдулся", так как осознал, на какие деньги он "влетел". Вкус халявы оказался горьким. Дальше делом занялась милиция, но транспорт свой я забрал".

"Контрабанда, о которой я узнал от Автобизнеса"

Занятно, что одну криминальную историю косвенно раскрыло наше издание.

"Был у нас один постоянный клиент - парень молодой, вежливый. Брал периодически машины в аренду, платил вовремя.

Как-то он арендовал Hyundai Elantra якобы для поездки в Литву. Через пару дней по истечении срока аренды автомобиль вернул. Но тут я с утра зашел на сайт Автобизнеса и прочитал новость, что гражданина Беларуси остановили для проверки в Польше.

В салоне авто в чемоданах находились белорусские сигареты. Как он их через границу переправил, так и осталось тайной, мол, "способ устанавливается", говоря официальным языком. Но поскольку он сигареты не прятал и по тайникам не раскладывал, парня опросили и отпустили. Сигареты, естественно, изъяли.

Я бы и не придал этой новости серьезного значения, но на фото был наш арендный Hyundai, который к тому моменту уже стоял под окнами офиса. Позвонил арендатору, говорю: "Ты чего, совсем с ума сошел? Что за дела такие, в новостях про тебя читаю и автомобиль свой вижу". В общем, парень этот уже не наш клиент".

"Спасибо таможенникам, что административное дело в итоге прекратили"

"А совсем недавно очередное приключение случилось, - продолжает Денис. - Взяли у нас в аренду минивэн VW. Дальше привожу цитаты из постановления таможни:



"… 2 февраля 2020 года в пункт таможенного оформления "Мокраны" на "красный" коридор из Украины прибыло транспортное средство марки "Фольксваген-Каравелла" под управлением гражданина такого-то с пассажирами в количестве семи человек.

В ходе проведения осмотра установлено, что в данном транспортном средстве, следовавшем на въезд в Республику Беларусь, перемещаются товары с сокрытием от таможенного контроля с использованием тайника: сигареты марки Minsk 5 Superslims в количестве 9 тысяч штук (450 пачек), которые находились под обшивкой второй боковой двери, а также в межпотолочном пространстве багажного отсека. Доступ к товарам стал возможен после демонтажа пластиковой обшивки двери и отделения мягкой тканевой обивки потолка автомобиля".

Первое, что пришло на ум: зачем ввозить в Беларусь контрабандой белорусские же сигареты, да еще и при помощи оборудованных тайников? Ответ на этот вопрос был получен.

Выяснилось, что ни водитель, ни пассажиры к этой контрабанде отношения не имеют. Сигареты в автомобиль в Беларуси заложили "задолго до" для перевозки через границу, но по какой-то причине их за границей из тайника не достали, после чего автомобиль вернулся в Беларусь.

После этот VW с тайным "грузом" еще несколько раз пересекал границы страны, но обнаружили контрабанду только сейчас. Граждан, бравших ранее этот минивэн в аренду, естественно, опросили, но никто на себя бремя ответственности не взял. Спасибо таможенникам, что административное дело в итоге прекратили, а автомобиль мне вернули - без сигарет, конечно. Хотя над машиной "нависла" тень конфискации из-за этих тайников".

"Когда к нашему офису прибыла делегация пинских инспекторов, мы были бесконечно удивлены"
Клиенты каршеринга регулярно попадают в сводки новостей из-за "пьяного" вождения. Фирме Дениса тоже приходится иметь дело с такими арендаторами. Вот только один из случаев:


"Девушка из Пинска вместе со своим парнем решила арендовать наш автомобиль, на котором в Пинск и вернулась. Там пара подъехала к ночному клубу, где арендный автомобиль был представлен друзьям как приобретенный в собственность. Одна из подружек попросилась за руль. Ей не отказали, но за углом дежурил экипаж ГАИ, который все и всех видел, в том числе "веселое" состояние компании.

Дальше медосвидетельствование, которое показало алкогольное опьянение водителя, и арест автомобиля с помещением его на штрафстоянку. Но водитель-девушка проявила, так сказать, "смекалку". Она предъявила инспекторам ГАИ "права" своей подруги - арендатора авто, которые находились под козырьком в салоне автомобиля. Как инспекторы их проверяли, непонятно. Но поскольку лицо, указанное в водительском удостоверении, привлекалось по статье 18.16 КоАП впервые, то после оплаты штрафа с автомобиля арест сняли и вернули трезвому нарушителю, а после и нам.

Кто "шепнул" на ухо инспекторам информацию о том, что к ответственности привлекли не того человека, я не знаю. Но факт остается фактом: ГАИ проверила по базе данных реальную водительницу - и стало понятно, что она уже лишена водительского удостоверения по "пьяной" статье. А это означает повторность, возбуждение уголовного дела и конфискацию автомобиля.

Когда к нашему офису в Минске прибыла делегация пинских инспекторов ГАИ с постановлением на арест нашего автомобиля, мы были бесконечно удивлены. Увы, закон в таких случаях предполагает жесткие санкции - конфискацию транспортного средства. Мы подали в суд иск о возмещении ущерба, выиграли его, но до сих пор этот ущерб не погашен".

"В голову каждому не залезешь"

По словам Дениса, за годы в арендном бизнесе его машины прошли через многие неприятности, в том числе через ДТП со смертельным исходом и даже перевозку семян мака - их загрузили полный багажник. В форме сотрудника милиции автомобиль у компании тоже арендовали.

"Человек машину взял, оставив в залог свой жетон и карточку-заместитель на оружие, - поясняет Денис. - Когда он услуги не оплатил, мы начали его искать. Выяснили, что этот товарищ давно уволен из органов внутренних дел, а жетон и карточку, видимо, оставил себе на память о службе".

В прокатном бизнесе Денис и его сотрудники видели разных клиентов, поэтому в его фирме осознают все риски:

"Тут всегда рискуешь, так как в голову каждому не залезешь и истинные намерения использования прокатного автомобиля не узнаешь".
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Весна - своеобразный старт прокатного бизнеса, но из-за пандемии коронавируса и закрытия границ аренда автомобилей практически остановилась. В связи с этим есть...
 
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