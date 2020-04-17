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Почему вместо переноса Олимпиады нельзя просто сделать рейтинг спортсменов?
17.04.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Допустим, это дзюдо. У дзюдо получается ситуация какова: сам спортсмен выбирает, на какие соревнования ему лучше съездить. У него, грубо говоря, есть таблица. В таблице написано: чемпионат мира – 20 баллов, образно, этап Кубка мира, допустим, – 5 баллов. И ещё там пошли, пошли вот эти градации. И он свою подготовку строит так, что я, допустим, первую половину года не буду выступать, а на второй половине выступлю на основных соревнованиях и наберу самое максимальное количество баллов. Они дали это на откуп самому спортсмену. И так получилось, что, допустим, такая федерация, как дзюдо – многие спортсмены скажут: подождите, я планировал на вторую половину, а у меня не получилось. Поэтому посчитать просто, допустим, по рейтингу чемпионата мира там не получится.
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира». Довгалёнок о переносе соревнований:...
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