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Лукашенко о российских тестах на коронавирус: «Тесты - ни к черту. Отказались от них»
17.04.2020 20:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область высказал свое мнение о российских тестах. По его словам, из 15 россиян, диагностика которых тестами производства РФ показала заражение коронавирусом, только у одного он действительно был выявлен. Об этом он рассказал в эфире телеканала
— Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный, — объяснил Лукашенко.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин
— Он в сердцах сказал, что эффективность российских тестов — 40%. По моим ощущениям — 30%, — добавил Лукашенко.
При этом он призвал белорусов «не париться по поводу этой болезни». По его мнению, «слишком много неизвестного — новый вирус, слишком много ошибок».
Напомним, 8 апреля
О ситуации с российскими рабочими в своем
Позже посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев попытался защитить эффективность российских тестов на коронавирус.
— Насколько я понимаю, разные тест-системы решают разные задачи: по определению носительства, по определению антител. Что касается тест-систем, которые были доставлены в Беларусь, то, зная, сколь придирчиво относится главный санитарный врач России Анна Попова к своему делу, я убежден, и об этом сказала Наталья Жукова (замминистра — главный государственный санитарный врач Беларуси. — Прим.TUT.BY), принимая эти тесты, что россияне поставили диагностический материал «как себе». И ни у кого, и нигде не должно быть в этом никаких сомнений.
Россия бесплатно передала Беларуси 10 тысяч тестов.
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По его словам, из 15 россиян, диагностика которых тестами производства РФ показала заражение коронавирусом, только у одного он действительно был выявлен.
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