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Директор горецкого хлебозавода передал медикам 35 пасхальных куличей

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В рамках марафона «Спасибо Медикам» директор Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания» Домочай» и депутат Горецкого районного Совета депутатов Дмитрий Губарев передал горецким медикам 35 пасхальных куличей.

 

Директор горецкого хлебозавода передал медикам 35 пасхальных куличей

 

Директор горецкого хлебозавода передал медикам 35 пасхальных куличей

 

 


 
 
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  В рамках марафона «Спасибо Медикам» директор Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания» Домочай» и депутат Горецкого районного Совета депутатов...
 
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