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Директор горецкого хлебозавода передал медикам 35 пасхальных куличей
17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В рамках марафона «Спасибо Медикам» директор Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания» Домочай» и депутат Горецкого районного Совета депутатов Дмитрий Губарев передал горецким медикам 35 пасхальных куличей.
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В рамках марафона «Спасибо Медикам» директор Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания» Домочай» и депутат Горецкого районного Совета депутатов...
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