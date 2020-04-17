Медики на видеоконференции с участием Натальи Кочановой обсудили ситуацию с COVID-19 в Минске

Источник материала: Вороновская газета

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Медики обсудили сегодня ситуацию с COVID-19 в Минске. В традиционном рабочем совещании со столичными учреждениями здравоохранения в формате видеоконференции приняла участие председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА .

Во время видеоконференции обсуждались меры эпидемиологического реагирования, вопросы обеспечения медиков защитными средствами, улучшение логистики лабораторного обеспечения, а также подготовка резерва кадров. Подчеркивалась все возрастающая роль первичного звена. О ситуации доложили главные врачи центральных районных поликлиник и всех стационаров, которые так или иначе работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Отдельно отмечалась важность указа о надбавках медикам, который подписал накануне Президент. «Люди работают самоотверженно, не считаясь со своим личным временем, — подчеркнула в беседе с журналистами Наталья Кочанова. — Низкий им поклон и благодарность за это».

Ситуацию с коронавирусом в стране спикер назвала управляемой. «Чем больше я общаюсь с врачами, тем больше у меня уверенность в том, что у нас все будет успешно. Они определили для себя алгоритм работы, понимают, что и как нужно делать», — сказала она.

«Врачи настроены на то, чтобы спасти каждого человека, как и говорил Президент. При соблюдении всех мер предосторожности мы обязательно справимся с этой проблемой, которая пришла в нашу страну», — уверена спикер.

Такие рабочие совещания в Минздраве проводят три раза в неделю, анализируется ситуация в Минске. «Мы оперативно рассматриваем наиболее актуальные вопросы: оказание помощи, обеспеченность лекарствами, средствами индивидуальной защиты, наличие свободного коечного фонда», — рассказала Наталья Кочанова. Положение дел в столице на особом контроле с учетом количества проживающих здесь людей. При этом, обратила внимание спикер, несмотря на ситуацию с COVID-19, нельзя зацикливаться только на коронавирусе. Квалифицированную медицинскую помощь должны, как и прежде, получать люди с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

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