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Александр Лукашенко: У нас не «захлебнулась» система здравоохранения, как в Москве. У них столько заболевших, что не могут «переварить», не хватает мощностей больниц

17.04.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: У нас не «захлебнулась» система здравоохранения, как в Москве. У них столько заболевших, что не могут «переварить», не хватает мощностей больниц

Возобновление учебного процесса в школах, борьба с коронавирусом и оценка реконструкции трассы М6. Такие темы волновали заводчан – и сегодня работники «Немана» смогли задать свои вопросы Президенту. После посещения производства Алекcандр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом. 

Если бы у работников стеклозавода была возможность пройтись вместе с Президентом по их «Неману», вопросов бы к Александру Лукашенко было бы наверняка меньше. Или были бы они другими – изучая производство, Глава государства, например, высказался и о поддержке медиков в это непростое время, и о школьных каникулах. Но если ещё раз спрашивают – значит, темы важные, и Президент это понимает. Впрочем, начал общение Александр Лукашенко с традиционного вопроса к самому себе.

Говоря об экономике, Президент держал в уме медицину – и работники «Немана» понимающе кивали, когда Глава государства вновь высказывался о коронавирусе. Уж слишком громкая это тема, хотя о том, что громка она излишне, Александр Лукашенко заявлял не раз.

Заводчане же, которым выпадала возможность задать свой вопрос, слегка волновались. Оттого некоторые вопросы были длиннее некоторых ответов. Но, например, дорога: трасса М6 для, скажем, минчан – просто возможность побыстрее добраться до Гродно, а для жителей Берёзовки, да и всей Гродненщины – важный объект экономки.

И вот вопрос, которого сегодня не могло не быть. Коронавирус – и предложение от неравнодушных людей. Говорили о противодействии инфекционным заболеваниям много – и сегодня, и в принципе. Основной тезис Президента – каждый должен заниматься своим делом, но на совесть. Если уж губернаторы отвечают за свои области, то пусть не стесняются звонить Главе государства в любое время. Ведь связь есть и в вертолете.

Кстати, среди работников на общении с Президентом ощутимо много было женщин. Притом, что кажется: выдувать стекло – профессия мужская. Но, пожалуй, дамы более смелые. По крайней мере, уж точно тогда, когда вопрос касается детей.

Говоря о детях, Президент не забывает и о взрослых. Школа ведь – это не только ученики. В итоге вопросы и ответы растянулись на час, значит, интересно было и задающим, и отвечающему. А чтобы закрепить такое обоюдоприятное общение – подарок Президенту от трудового коллектива.  

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Возобновление учебного процесса в школах, борьба с коронавирусом и оценка реконструкции трассы М6. Такие темы волновали заводчан – и сегодня работники «Немана»...
 
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