ООН оценила в 3 млн жертв худший вариант развития пандемии COVID-19 в Африке

Как сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН), по более оптимистичным оценкам, примерно 300 тыс. жителей могут скончаться на африканском континенте от коронавируса. Даже при соблюдении правил социального дистанцирования количество заражений на континенте может достичь 122 млн случаев.





interfax.by В докладе ЭКА ООН говорится, что Африка "особо уязвима" к коронавирусу COVID-19 из-за бедности населения, перенаселенности городов и серьезных проблем в системах здравоохранения, пишет





По оценкам комиссии, для проведения тестирования, на средства индивидуальной защиты и лечение в лучшем случае потребуется $44 млрд, а в худшем - $446 млрд.









В докладе сообщается, что из-за пандемии коронавируса может серьезно пострадать экономика континента. Отмечается, что около 27 млн жителей Африки окажутся в условиях крайней нищеты.





Как сообщает AP, накануне директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Африки Джон Нкенгасонг заявил, что Африке понадобится порядка 15 млн тестов на наличие COVID-19 в течение следующих трех месяцев.





По данным африканских СМИ, по состоянию на пятницу на континенте диагностировано 18 441 случаев заражения COVID-19, 966 человек с коронавирусом скончались. Между тем 4344 заболевших выздоровели.



