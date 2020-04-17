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Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»
17.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поберегите себя там, где нужно, берегите, детей смотрите, потому что любая болезнь, даже если ты ее преодолеваешь, получаешь иммунитет, конечно, но и ослабляешь организм. Особенно сейчас – будьте аккуратны и осторожны. Что касается ваших дел, вы молодцы, что работаете, у вас есть перспектива.
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Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»
Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки ...
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