Александр Лукашенко ознакомился с работой стеклозавода «Неман» и реконструкцией автодороги M6 (видео)

Источник материала: Lida.Info





Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля совершил рабочую поездку в Лидский район, сообщает БЕЛТА .

Глава государства посетил ОАО «Стеклозавод «Неман», где ознакомился с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия. Президенту также доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области и Лидского района.

На предприятии глава государства ознакомился с организацией производства стекловаты и технологическими процессами производства хрусталя, осмотрел выставку производимой продукции.

В рамках программы развития стекольной промышленности Беларуси на 2006-2010 годы и на период до 2015 года осуществлялась модернизация стеклозавода «Неман». Благодаря помощи государства на предприятии обновлены основные средства, организованы выпуск импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции — стекловаты.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Во время рабочей поездки Александру Лукашенко также доложили о реконструкции автодороги M6 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги).

При проектировании трассы учтены существующая и перспективная сеть автодорог, жилая застройка, границы рекреационных зон, природоохранных территорий и мест, представляющих историческую ценность. Основное внимание уделялось сохранению леса и пахотных земель.

Общая стоимость строительства автодороги составила $219 млн. Реконструкция объекта осуществлялась исключительно белорусскими подрядными организациями.

В связи с завершением реконструкции автодороги М6 и строительства на территории Польши автострады Варшава-Белосток появился альтернативный равнозначный коридор Восток-Запад. Расстояние от Минска до Варшавы через Брест составляет 553 км, а через Гродно — 546 км. Данный факт значительно повысит транзитную привлекательность Беларуси, уменьшит очереди на границе.

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: сегодня забрезжил лучик надежды

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродненскую область.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — сказал глава государства.

Обращаясь к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову, Президент сказал: «По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все. «В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены… Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, — констатировал Александр Лукашенко. — Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

Александр Лукашенко в качестве положительного момента отметил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными. В этом плане Президент упомянул тест-системы российского производства, точность которых по признанию самих российских врачей составляет всего около 60%.

Глава государства подчеркнул: Беларусь последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. «Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», — заметил белорусский лидер.





«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен»

«Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, — слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы», — отметил глава государства.

Президент напомнил о необходимости заниматься экономикой. «Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство», — призвал Александр Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства. «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность… Потому что кругом все остановилось», — добавил он.

Президент подчеркнул, что важно понимать, что будет после пандемии: «Поэтому мною принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство». Потому что остановить просто, даже можно потом и запустить быстро, только потом будет некуда идти со своей продукцией. Рынки займут другие — более богатые и те, кто быстрее раскрутится».

«Мы выдержим. Я в этом абсолютно уверен»

Глава государства призвал обращать особое внимание на заболеваемость пневмониями, которая включает и последствия от заражения коронавирусом. Ведь промедление с лечением в любом случае может вызвать серьезные осложнения. В этом плане Президент еще раз высказал благодарность в адрес врачей.

Александр Лукашенко посоветовал не пытаться перенести болезнь на ногах, занимаясь самолечением. В целом же в Беларуси имеется достаточно мест в лечебных учреждениях, хорошая обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких, рассказал он.

«Вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему. Не то что каждого погибшего, я знаю все — где, в каком районе, сколько человек за сутки заболело. Все ответственные работники, высшие должностные лица работают в регионах, помогая врачам», — подчеркнул глава государства.

«Мы справляемся. Но вы будьте аккуратнее. Там, где надо себя поберечь, надо поберечь», — добавил Президент.

Лукашенко: главное — сохранить врачей и обеспечить их защитой

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность защиты и обеспечения всем необходимым медперсонала.

«Главное — сохранить врача и обеспечить его защитой, начиная от маски и заканчивая очками, респиратором — всем, что необходимо», — сказал глава государства.

Он добавил, что есть достаточная обеспеченность не только средствами защиты, но и медикаментами для лечения пациентов.

Александр Лукашенко также напомнил, что для поддержки медиков в нынешних условиях подписан указ, в соответствии с которым им будут ежемесячно полагаться приличные надбавки.

Говоря о производстве защитных средств, Александр Лукашенко отметил, что сейчас на них высокий спрос во всем мире, а потому в стране стараются максимально наладить выпуск отечественной продукции. «Мы предприятия перестроили на производство масок — 2,5 млн в сутки», — отметил глава государства.

«Главное — сохранить трудовые коллективы» — Лукашенко пообещал поддержать предприятия на местах

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть.

Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.

«Самое главное сейчас, обратите внимание, пережить этот, как я говорю, психоз и сохранить трудовые коллективы, чего бы это ни стоило», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что на следующей неделе планируется обсудить экономические меры поддержки предприятий. При этом средства будут направлены на места. «Потому что из Минска не так видно, что происходит в Гродно или Витебске. Губернаторы настаивают: «Мы знаем, кого поддержать. Если вы хотите нам помочь, дайте нам деньги, которые вы там делить будете». Я абсолютно поддерживаю эту позицию. Деньги мы отдадим вам, а вы уже здесь смотрите, кому помочь», — сказал Президент.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Александр Лукашенко убежден, что сейчас надо нацелить государственную поддержку в первую очередь на крупные предприятия. При этом важно сохранить рабочие места для людей. «Нам «Белавиа» надо поддержать. Они же не могут летать, если аэропорты закрыты, — привел пример Президент, — Они и так молодцы — помогали, услуги оказывали». Большой объем работы авиакомпания проделала для возвращения на родину граждан Беларуси и других стран из разных регионов мира.

Президент заверил, что содействие со стороны государства будет оказано тем, кто в нынешней сложной обстановке и сам не сидит, сложа руки, а ищет выход. «Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить, — сказал Президент. — Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться».

«Я смотрю: в Минске у нас много вакансий, водителей не хватает, курьеров не хватает, медицинских работников не хватает, причем разного уровня. Идите и работайте», — добавил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что многие из стран, принявших ограничительные меры из-за коронавируса, начинают постепенно возобновлять работу экономики. Беларуси, с одной стороны, проще в этом плане, так как экономическая деятельность в стране не была полностью прекращена, однако есть и свои сложности. «Конечно, нам сложнее, чем России. Они на каникулах, а трубы работают. Хоть цена упала (на нефть. — Прим. БЕЛТА), но, тем не менее, валюта поступает. У нас этого нет», — отметил Президент. Он предупредил, что благотворительности со стороны государства ждать не стоит: «Денег лишних нет. Никто не раскроет мешок и высыпать деньги не станет».

«Люди должны позаботиться о своей семье, о том, где заработать небольшую копейку, — продолжил он. — А где надо поддержать, конечно, поддержим, в зависимости от ценности, важности того или иного бизнеса и, главное, в зависимости от того, насколько они сами будут себя спасать».

Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу «Неман» и заявил о расширении производства

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу «Неман» и заявил о расширении производства.

«Вы молодцы, что работаете. У вас есть перспектива», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. «Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», — сказал глава государства.





Александр Лукашенко пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам предприятия. «Что касается ваших долгов, я рассмотрю проект указа (он у меня на столе), насколько вам отсрочить, чтобы вы могли рассчитаться с государством. Вы же понимаете, медикам и всем надо платить, и лекарства надо покупать — все это за бюджетные деньги. А чтобы вам долги отсрочить, это надо туда, где вы взяли, положить за счет кого-то. Мы вас поддержим в этом плане, но имейте в виду, что вам надо упираться», — сказал он.

Президенту доложили о работе предприятия, имеющихся вопросах и перспективах развития. Благодаря запуску производства стекловаты удалось значительно увеличить объемы производства, расширить географию экспорта.

«Продукт узнаваем, он востребован. На данный момент есть определенные проблемы, но мы их решим», — заверил руководитель предприятия Юрий Кисляк.

По его словам, есть спрос и на хрусталь, тем более что «Неман» остался самым крупным производителем этой продукции в Европе и на постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко в этой связи подчеркнул правильность принятого в предыдущие годы решения о необходимости поддержать и сохранить предприятие. «Люди уникальные, умеют делать это все. Хрусталь прекрасный», — отметил белорусский лидер. Он привел в пример, что даже Президент Азербайджана Ильхам Алиев пользуется специальными хрустальными стаканчиками для чая, которые произведены на этом белорусском предприятии.

Вместе с тем руководству предприятия и ответственным чиновникам досталась порция критики. Александр Лукашенко обратил внимание, что как раз перед его приездом территорию стеклозавода постарались освободить от лежавшей там годами бракованной продукции. Очевидно, чтобы скрыть от глаз главы государства. «Начали прятать этот свой брак, который валялся там три года. Я это знаю. Вот до 1 сентября их задача. Они мне сказали, что они это все измельчат, продадут», — отметил Президент во время общения с коллективом предприятия.

Уезжая с завода, Александр Лукашенко еще раз поручил скорее приступать к реализации проекта по строительству нового цеха по производству стекловаты. Это не только перспектива для самого предприятия, но работа для местных строителей.

Лукашенко на стеклозаводе подарили хрустального аиста

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на стеклозаводе «Неман» в Лидском районе подарили хрустального аиста.

«На самолет похож. Спасибо!» — отреагировал глава государства.





По его словам, этот подарок будет размещен во Дворце Независимости в Минске. «Это мне подарили, конечно. Но этот подарок во Дворце Независимости всегда будет людям напоминать, что у нас есть такой прекрасный поселок (Березовка, где расположен стеклозавод. — Прим. БЕЛТА). И вы такие добрые люди, которые цените свою страну и хотите жить и работать в этой стране», — отметил белорусский лидер.

«Живите спокойно. Не волнуйтесь. Жизнь не обманешь. Она все равно будет развиваться по своим законам. Когда нервотрепка закончится, мы поговорим на эту тему. У меня есть много, что сказать», — резюмировал Александр Лукашенко.