Автомойка и торговый павильон — райисполком приглашает на общественное обсуждение

Источник материала: Горецкий вестник

Районный исполнительный комитет уведомляет о начале административной процедуры общественного обсуждения по двум объектам — автомойка и торговый павильон.





Строительство автомобильной мойки самообслуживания по улице Вокзальная

Заказчиком проекта выступает общество с ограниченной ответственностью «Санкар Групп».

Земельный участок, под предполагаемое строительство, расположен по улице Вокзальная (в районе гаражного кооператива «Привокзальный» и складских зданий Горецкого РАЙПО). Минимальная площадь земельного участка — 0,1125 гектара. Проектируемый объект — бесконтактная автомобильная мойка.

Установка торгового павильона «Каштан» вблизи многоквартирного жилого дома № 55 по улице Калинина

Заказчиком проекта выступает Горецкое районное потребительское общество. Земельный участок под установку павильона, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Горки, ул. Михаила Калинина (вблизи многоквартирного жилого дома №55). Минимальная площадь земельного участка — 0,0105 гектара. Предполагаемый объект — торговый павильон.

Общественное обсуждение будет проводиться с 29 апреля по 23 мая, в том числе срок проведения экспозиции проекта — 15 календарных дней.

Экспозиционные материалы будут представлены в райисполкоме по адресу: Горки ул. Якубовского, д. 9, фойе первого этажа с 29 апреля 2020 года.

Презентация проектов будет проводиться 1 мая. С проектами можно ознакомиться по адресу: Горки, ул. Якубовского, 9 кабинет 30.

Замечания и предложения по объектам можно направить до 23 мая в Горецкий районный исполнительный комитет по адресу: 213410, Горки, ул. Якубовского, д. 9, кабинеты 5, 30, тел. 8(02233) 76469, 76449, факс 8(02233) 76468, официальный сайт райисполкома www.gorki.gov.by , электронная почта gorkirik@mogilev.by.

Руководитель общественных обсуждений указанных объектов — заместитель председателя Горецкого районного исполнительного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Камко Андрей Леонидович.