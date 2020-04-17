В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в Горках продолжился марафон «Спасибо Медикам». На участке почтовой связи в старте акции приняли участие первый секретарь райкома БРСМ Марина Бандык, сотрудник Горецкого РОЧС Марина Агеева, а также активисты БРСМ и БМОСП. Присутствующие подписали яркие открытки со словами благодарности нашим медикам. Так же сегодня в знак благодарности нашим медикам УЗ»Горецкая ЦРБ» Горецким РК ОО»БРСМ», первым секретарем Мариной Бандык, которая является депутатом Горецкого районного Совета депутатов, была передана ещё одна партия медицинских масок, изготовленных волонтёрами, обратившимися в райком, мусорные пакеты, контейнеры.

































К марафону» Спасибо Медикам» также подключился ООО «Стас интернешнл» во главе с директором Федоровичем Евгением Анатольевичем — они передали целый поддон питьевой воды «Горецкая».



























Фото — Михаил Левцов

В рамках марафона директор Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Губарев Д.В., депутат Горецкого районного Совета депутатов, в предверии светлого праздника передал медицинским работникам 35 пасхальных куличей.









Добрые дела, делают и простые жители нашего города, неравнодушные к сложившейся ситуации, которые отозвались и помогли — кто тканью, а кто оказал помощь в пошиве медицинских масок. От Горецкого комитета хочется сказать спасибо этим людям. Это Богданович З. Н. , Меженная Е. Л., Ковалихин А. В., Киреева В. А.

Уважаемые жители нашего Горецкого района, не оставайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас может помочь медикам. Например, пошить маски, сделать защитные щитки. А если у вас есть 3d принтер, то можете напечатать респираторы. Также можете передать бесконтактные термометры, крокусы, мусорные пакеты, бумажные полотенца, перчатки. А если вы владелец общепита или продуктового магазина, то можете помочь с питанием, либо передать в больницу кофе, чай, батончики для перекуса, печенье. Если же все это вам не подходит, но хотите помочь, то вы можете перечислить денежные средства на благотворительный счёт УЗ»Горецкой ЦРБ» любую сумму денег, пусть даже 1 рубль. Любая ваша помощь будет бесценна!





В благотворительной акции могут поучаствовать все желающие. Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:

Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома.

Учреждение здравоохранения «Горецкая цент­ральная районная больница», 213410, Могилевская область, г. Горки, ул. Кирова, 16.

Банк получатель: Кричев, филиал № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 708, 213500, ул. Супрунова, 7, БИК АКВВВY21714, р/с BY18AKBB36320177507487300000, УНП 700102072, ОКПО 02016710. Собственные средства.

Горецкий комитет ОО «БРСМ»