ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках продолжился марафон «Спасибо Медикам». На участке почтовой связи в старте акции приняли участие первый секретарь райкома БРСМ Марина Бандык, сотрудник Горецкого РОЧС Марина Агеева, а также активисты БРСМ и БМОСП. Присутствующие подписали яркие открытки со словами благодарности нашим медикам. Так же сегодня в знак благодарности нашим медикам УЗ»Горецкая ЦРБ» Горецким РК ОО»БРСМ», первым секретарем Мариной Бандык, которая является депутатом Горецкого районного Совета депутатов, была передана ещё одна партия медицинских масок, изготовленных волонтёрами, обратившимися в райком, мусорные пакеты, контейнеры.

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

К марафону» Спасибо Медикам» также подключился ООО «Стас интернешнл» во главе с директором Федоровичем Евгением Анатольевичем — они передали целый поддон питьевой воды «Горецкая».

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

Фото — Михаил Левцов

 

В рамках марафона директор Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Губарев Д.В., депутат Горецкого районного Совета депутатов, в предверии светлого праздника передал медицинским работникам 35 пасхальных куличей.

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

Добрые дела, делают и простые жители нашего города, неравнодушные к сложившейся ситуации, которые отозвались и помогли — кто тканью, а кто оказал помощь в пошиве медицинских масок. От Горецкого комитета хочется сказать спасибо этим людям. Это Богданович З. Н. , Меженная Е. Л., Ковалихин А. В., Киреева В. А.

Уважаемые жители нашего Горецкого района, не оставайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас может помочь медикам. Например, пошить маски, сделать защитные щитки. А если у вас есть 3d принтер, то можете напечатать респираторы. Также можете передать бесконтактные термометры, крокусы, мусорные пакеты, бумажные полотенца, перчатки. А если вы владелец общепита или продуктового магазина, то можете помочь с питанием, либо передать в больницу кофе, чай, батончики для перекуса, печенье. Если же все это вам не подходит, но хотите помочь, то вы можете перечислить денежные средства на благотворительный счёт УЗ»Горецкой ЦРБ» любую сумму денег, пусть даже 1 рубль. Любая ваша помощь будет бесценна!

 

В Горках продолжается благотворительный марафон «Спасибо Медикам»

 

 

В благотворительной акции могут поучаствовать все желающие. Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:

 

Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома.
Учреждение здравоохранения «Горецкая цент­ральная районная больница», 213410, Могилевская область, г. Горки, ул. Кирова, 16.
Банк получатель: Кричев, филиал № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 708, 213500, ул. Супрунова, 7, БИК АКВВВY21714, р/с BY18AKBB36320177507487300000, УНП 700102072, ОКПО 02016710. Собственные средства.

 

 

Горецкий комитет ОО «БРСМ»


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня в Горках продолжился марафон «Спасибо Медикам». На участке почтовой связи в старте акции приняли участие первый секретарь райкома БРСМ Марина Бандык,...
 
Новости дня
Новости
 
56 аппаратов ИВЛ находятся в Брестской областной клинической больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика