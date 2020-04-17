Focus: морги переполнены, правительства погрязли в коррупции - вирусный апокалипсис в Южной Америке

Источник материала: Tut.by

Переполненные морги и люди, вытаскивающие умерших родственников на улицы, будучи не в силах выносить смрад, исходящий от трупов, — вот что творится сейчас в некоторых частях Латинской Америки. Вирус SARS-CoV-2 добрался и туда, оставляя за собой опустошенную землю, пишет немецкое издание Focus , перевод статьи опубликовал Inosmi.ru .





«Где проявляется коронавирус в Латинской Америке?» — задала вопрос организация «Совет Америк» (Council of the Americas) и сама дала на него ответ: «Везде».

С того момента, как в конце февраля в Бразилии был зафиксирован первый случай в Сан-Паулу, эпидемия распространяется по региону, собирая, как и в остальных частях мира, урожай многочисленных жертв.

Будто лучи солнца в увеличительном стекле, собрались воедино все проявления кризиса в эквадорском портовом городе Гуаякиле. Шокирующие видеокадры показывают, как в этом городе с 2,7 миллиона жителей трупы лежат прямо на улицах: некоторые в картонных коробках или в фанерных ящиках, и лишь немногие — в гробах. Родственники умерших вытаскивают их из дома, когда запах разложения становится невыносимым.

На одной из видеозаписей видно, как семья сжигает труп умершего от коронавируса, потому что тот уже сильно разложился. Многие самостоятельно привозят умерших в морги, так как похоронные конторы не справляются с работой.

Поздно вечером специальное подразделение подбирает трупы. Оно забрало 771 умершего из домов и еще 631 из больниц, морги которых переполнены, — об этом рассказал командир подразделения Хорхе Ватед в твиттере. По данным властей, в Гуаякиле зарегистрированы 4 тысячи из всех 7,5 тысячи инфицированных в Эквадоре, причем, как можно предположить, официальные цифры намного меньше настоящих.



Гуаякиле, Эквадор, 3 апреля 2020 года. Фото: Reuters

Военные задерживают партии масок для населения

Катастрофическая ситуация сложилась и в других частях страны. Как сообщает радиостанция NTV, инфицированы 1,6 тысячи сотрудников больниц, врачей и медсестер. Ситуация усугубляется недееспособностью и коррумпированностью правительства. Например, военные задержали партию из 40 тысяч масок, потому что якобы было что-то не так с документами. Вначале люди пытались бежать от вируса в соседнюю страну Перу, но сейчас границы заблокированы.

Закрыт въезд и в другие страны. С Кубы местные жители теперь уехать не могут. Режимы самоизоляции введены на Гаити, в Панаме, Колумбии, Сальвадоре и Гондурасе.

Своеобразно отреагировала на ситуацию Панама: там с 1 апреля мужчины и женщины не имеют права выходить из дома в один день, а по воскресеньям выход на улицу вообще запрещен. В Мексике правительство лишь в конце марта рекомендовало гражданам отказаться от социальных контактов. Пока в стране зафиксировано около 300 смертей, официально заражены 4660 человек.

Президент Бразилии преуменьшил опасность вируса — теперь страна за это расплачивается

Сильнее других от возбудителя пневмонии COVID-19 страдает Бразилия. По данным интернет-портала Worldometer, там на Пасху было зафиксировано более 23 тысяч случаев, причем 1230 заболевших умерли. Стремительное распространение эпидемии объясняют, помимо прочего, и хаотичной политикой правительства самой большой страны Южной Америки. Ее праворадикальный президент Жаир Болсонару долгое время приуменьшал опасность вируса, несмотря на предостережения органов здравоохранения, в том числе и министра здравоохранения Луиса Мандетты (которого уволил 17 апреля).

Сначала Болсонару постоянно осуждал «истерию» вокруг вируса и называл COVID-19 «маленьким гриппом». Кроме того, он публично выражал сомнение в целесообразности мер, введенных региональными и коммунальными властями. Еще в начале апреля он демонстративно разгуливал по столице страны Бразилиа и встречался со своими сторонниками.



Жаир Болсонару. Фото: Reuters

Но вскоре Болсонару резко изменил курс и стал называть пандемию «самым большим вызовом нашего поколения» — вероятно, под давлением военных. В то же самое время он вновь предостерег от негативных экономических последствий, которые вызовут ограничения общественной жизни, обусловленные борьбой с эпидемией. Он призвал к борьбе с растущей безработицей среди беднейших слоев бразильского населения. «Я не ввергну мой народ в бедность, только чтобы заслужить похвалу средств массовой информации», — заявил Болсонару.

Твиттер удалил два твита Болсонару, а вирус добрался до коренных народов

Как случалось и раньше, во время выступления президента многочисленные недовольные колотили в кастрюли и сковороды в знак протеста против его нерешительности в отношении пандемии COVID-19.

Тут гражданское общество добилось успеха: один из судов в Рио-де-Жанейро постановил прервать правительственную кампанию «Бразилии нельзя останавливаться». Кроме того, он запретил правительству распространять информацию о вирусе, лишенную научной основы. Твиттер удалил два поста президента, потому что те противоречили правилу не распространять информацию, противоречащую данным органов здравоохранения. Фейсбук, инстаграм и ютьюб также удалили посты Болсонару.

Тем временем вирус добрался и до коренных народов Бразилии. Газета Folha de S. Paulo и другие масс-медиа сообщили о смерти подростка из народа яномама в одной из больниц города Боа-Виста. Он стал первой зарегистрированной жертвой COVID-19 в зоне проживания коренных народов.

Народ яномама, насчитывающий 27 тысяч человек, живет на севере Бразилии и юге Венесуэлы и относится к самым многочисленным народностям Амазонии. Сейчас яномама опасаются, что с вирусом COVID-19 могут повториться давние трагедии, когда нелегальные золотоискатели занесли к ним такие болезни, как корь, унесшая жизни 15% племени.

Фавелы тоже затронуты: наркобанды вводят режим самоизоляции

Вирус проник и в фавелы Рио-де-Жанейро: в бедном районе Город бога (Cidade de Deus) был недавно зафиксирован первый случай заражения. Хотя там еще нет вспышки заболевания, следует опасаться, что из-за плохого санитарного состояния жилищ и скученности вирус будет распространяться быстро.

А пока наркобанды, хозяйничающие во многих фавелах, взяли дело в свои руки и распорядились ввести режим самоизоляции. Можно назвать это прагматизмом, но больше это похоже на капитуляцию: министр здравоохранения Мандетта собирается сотрудничать с бандами в борьбе с возбудителем. Как он сказал на одной пресс-конференции в Бразилиа, в этих кварталах государство «часто отсутствует». Поэтому приходится договариваться с криминальными группировками о сотрудничестве в борьбе с пандемией.

Аргентина строит больницы, в Чили людей обязали носить маски

В других странах Латинской Америки положение не так драматично, хотя и они отчаянно борются с эпидемией. Например, Аргентина, где официально зарегистрировано 2208 инфицированных и 95 умерших, ввела ограничения на передвижения до 23 апреля, а президент Альберто Фернандес распорядился построить пять больниц для экстренного лечения пациентов с коронавирусом. В Чили (7213 случаев заражения, 80 умерших) правительство обязало граждан носить маски в публичных местах, кроме того, с 22.00 до 05.00 там действует комендантский час.

Вирус заставляет возвращаться венесуэльских беженцев — пешком

Настоящая трагедия разыгрывается в Колумбии (2852 инфицированных, 112 умерших). Туда бежали многие венесуэльцы от невыносимых условий жизни в своей стране. Теперь из-за введенных в Колумбии карантинных мер они потеряли работу, а поскольку они не в состоянии оплатить жилье — то и крышу над головой, если до этого они так или иначе не жили под открытым небом.

Поэтому большинство беженцев возвращаются, как правило, пешком: денег на автобус у них нет. Некоторые преодолевают расстояния в несколько сотен километров. Они идут группами, что повышает опасность заражения COVID-19, и ночуют под открытым небом.

Вместо введения режима самоизоляции правительство Никарагуа организует праздники

Плохие новости поступают из Никарагуа. Согласно данным интернет-портала El19Digital, тысячи людей проигнорировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения о соблюдении социальной дистанции и отправились на Пасху на пляжи и уличные праздники. В то время, как епископы призывали людей оставаться дома, правительство президента Даниэля Ортеги организовало десятки мероприятий во время Страстной недели, чтобы привлечь туристов.

Кроме того, власти страны не стали закрывать школы и существенно ограничивать общественную жизнь, ссылаясь на то, что «зарегистрировано всего девять зараженных и нет локального распространения вируса». Эту цифру называет и Worldometer, но одна из общественных инициатив насчитала 184 инфицированных.

Страны PROSUR организуют дополнительные защитные мероприятия

В борьбе с эпидемией правительства стран — участниц Форума за прогресс и развитие Южной Америки (PROSUR), то есть Аргентины, Бразилии, Боливии, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора, договорились о тесном сотрудничестве. Левое правительство Венесуэлы осталось в стороне от инициативы. Государства хотят «скоординированно и надежно» защищать свои границы и контролировать перемещение людей.

Министр иностранных дел Перу заявил, что страны — участницы PROSUR в будущем также намерены закупать медикаменты и медицинские принадлежности совместно, чтобы добиться приемлемых цен. Кроме того, правительства будут сотрудничать с такими финансовыми институтами, как Латиноамериканский банк развития, чтобы поддерживать региональные экономики. Возможно, ЕС стоит взять пример с этой инициативы.