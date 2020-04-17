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Президент Литвы: Поведение Беларуси по коронавирусу изменилось
18.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прежний либеральный подход властей Беларуси к распространению коронавируса изменился, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет
По его словам, в любых обстоятельствах диалог с Беларусью необходим, поскольку экономическая жизнь продолжается.
— Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком либерально, — заявил Науседа на пресс-конференции в пятницу.
— Да, риторика есть разная, но я не возьмусь сейчас оценивать все нюансы риторики, однако ясно лишь одно, что Беларусь, ее власти ответственны за контроль над распространением коронавируса в своей стране, а мы ответственны за контроль над этим кризисом и эпидемией в нашей стране. Мы будем делать все, чтобы не было никаких ни внешних, ни внутренних угроз для нашего здоровья, — добавил он.
По словам президента Литвы, невзирая на все, диалог с Беларусью необходим.
— Мы продолжаем диалог, он идет в экономической жизни, товарные составы следуют в Клайпедский порт, продолжается экономическое сотрудничество, — сказал он.
Обмен «любезностями»
Напомним, 1 апреля президент Литвы Гитанас Науседа
— Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, — сказал Науседа.
В ответ на это в МИД Беларуси заявили, что официальный Минск
Наконец, 2 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко
— Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент (Гитанас Науседа. — Прим. TUT.BY). Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют, — сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
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- Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком...
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