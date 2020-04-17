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Президент Литвы: Поведение Беларуси по коронавирусу изменилось

18.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прежний либеральный подход властей Беларуси к распространению коронавируса изменился, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет DELFI.


Гитанас Науседа. Фото: Reuters

По его словам, в любых обстоятельствах диалог с Беларусью необходим, поскольку экономическая жизнь продолжается.

— Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком либерально, — заявил Науседа на пресс-конференции в пятницу.

— Да, риторика есть разная, но я не возьмусь сейчас оценивать все нюансы риторики, однако ясно лишь одно, что Беларусь, ее власти ответственны за контроль над распространением коронавируса в своей стране, а мы ответственны за контроль над этим кризисом и эпидемией в нашей стране. Мы будем делать все, чтобы не было никаких ни внешних, ни внутренних угроз для нашего здоровья, — добавил он.

По словам президента Литвы, невзирая на все, диалог с Беларусью необходим.

— Мы продолжаем диалог, он идет в экономической жизни, товарные составы следуют в Клайпедский порт, продолжается экономическое сотрудничество, — сказал он.

Обмен «любезностями»

Напомним, 1 апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе. По его мнению, в Беларуси «расслабленно» оценивают вспышку коронавируса.

— Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, — сказал Науседа.

В ответ на это в МИД Беларуси заявили, что официальный Минск просит официальный Вильнюс передать Беларуси точные сведения о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются». Если, конечно, такие сведения у Литвы имеются на самом деле.

Наконец, 2 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал президенту Литвы Гитанасу Науседе заняться «своим вирусом».

— Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент (Гитанас Науседа. — Прим. TUT.BY). Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют, — сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

 
Теги: Минск
 
 
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- Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком...
 
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