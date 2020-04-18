Хроника пандемии: количество жертв коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч человек

По данным на пять часов утра 18 апреля, в мире зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 154 тысячи человек, выздоровели — более 569 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 701 тысячу человек. Умерли 36,9 тысяч зараженных, поправились более 59,4 тысячи человек. Как заявил на брифинге президент США Дональд Трамп, количество умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, составит, по всей видимости, порядка 60−65 тысяч человек. «2,2 млн человек могли бы умереть в США. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн человек. Но мы проделали большую работу», — сказал американский президент.
Лидером по количеству заражений в Европе по-прежнему остается Испания — там число выявленных носителей коронавируса превысило 190 тысяч человек, более 20 тысяч умерли, более 74 тысяч — выздоровели.
Первое место по смертности в Европе занимает Италия. Из более чем 172 тысяч зараженных скончались более 22 тысяч человек, поправились более 42 тысяч.
В Китае, откуда коронавирус распространился по всему миру, в больницах остается чуть более тысячи зараженных. За все время распространения вируса в стране, с учетом скорректированной днем ранее статистики, количество зараженных превысило 83,7 тысяч человек, умерли свыше 4,6 тысяч человек, выздоровели — более 77,5 тысяч.
В России количество зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи человек, 273 человека умерли, более 2,5 тысяч человек выздоровели.
В Польше более 8,3 тысяч случаев заражения, 332 человек скончались, 866 выздоровели. В стране задумались об изменении Конституции: предлагается продлить срок президентских полномочий до семи лет. В мае в Польше должны были пройти выборы президента, но как заявляет Минздрав страны, безопасное проведение президентских выборов в традиционном формате станет возможным только через два года.
В Латвии наиболее благоприятная ситуация с коронавирусом среди всех стран-соседок Беларуси — всего 682 зараженных и пять умерших, 88 — выздоровевших. В стране действует чрезвычайное положение, власти распорядились продлить «режим закрытых границ» до 12 мая. В Латвии также активно наказывают за несоблюдение ограничений — недавно в Риге трех мужчин оштрафовали за несоблюдение дистанции при разговоре во дворе и отрицание коронавируса.
В Литве также продлили закрытие границы до 27 апреля. В стране выявлены 1149 случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 33 человека, поправились 210 пациентов. Глава Минздрава страны Аурелиюс Верига считает, что Литва уже достигла пика заболеваемости.
В Украине более 4,6 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. Президент страны Владимир Зеленский опасается, что если допустить скопления людей на Пасху, то заболеваемость коронавирусом в Украине может достичь 2−10% населения. «Если будет от 2 до 10% заболевших — медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше», — заметил Зеленский. При этом он отметил, что уже 24 апреля власти смягчат режим карантина, а в мае могут быть ослабить и требования к передвижению общественным транспортом.
Напомним, в Беларуси на 17 апреля зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента. За последние сутки было зарегистрировано 575 случаев — это рекордный показатель с начала вспышки.