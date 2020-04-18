ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хроника пандемии: количество жертв коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч человек

18.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным на пять часов утра 18 апреля, в мире зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 154 тысячи человек, выздоровели — более 569 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 701 тысячу человек. Умерли 36,9 тысяч зараженных, поправились более 59,4 тысячи человек. Как заявил на брифинге президент США Дональд Трамп, количество умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, составит, по всей видимости, порядка 60−65 тысяч человек. «2,2 млн человек могли бы умереть в США. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн человек. Но мы проделали большую работу», — сказал американский президент.
  • Лидером по количеству заражений в Европе по-прежнему остается Испания — там число выявленных носителей коронавируса превысило 190 тысяч человек, более 20 тысяч умерли, более 74 тысяч — выздоровели.
  • Первое место по смертности в Европе занимает Италия. Из более чем 172 тысяч зараженных скончались более 22 тысяч человек, поправились более 42 тысяч.
  • В Китае, откуда коронавирус распространился по всему миру, в больницах остается чуть более тысячи зараженных. За все время распространения вируса в стране, с учетом скорректированной днем ранее статистики, количество зараженных превысило 83,7 тысяч человек, умерли свыше 4,6 тысяч человек, выздоровели — более 77,5 тысяч.
  • В России количество зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи человек, 273 человека умерли, более 2,5 тысяч человек выздоровели.
  • В Польше более 8,3 тысяч случаев заражения, 332 человек скончались, 866 выздоровели. В стране задумались об изменении Конституции: предлагается продлить срок президентских полномочий до семи лет. В мае в Польше должны были пройти выборы президента, но как заявляет Минздрав страны, безопасное проведение президентских выборов в традиционном формате станет возможным только через два года.
  • В Латвии наиболее благоприятная ситуация с коронавирусом среди всех стран-соседок Беларуси — всего 682 зараженных и пять умерших, 88 — выздоровевших. В стране действует чрезвычайное положение, власти распорядились продлить «режим закрытых границ» до 12 мая. В Латвии также активно наказывают за несоблюдение ограничений — недавно в Риге трех мужчин оштрафовали за несоблюдение дистанции при разговоре во дворе и отрицание коронавируса.
  • В Литве также продлили закрытие границы до 27 апреля. В стране выявлены 1149 случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 33 человека, поправились 210 пациентов. Глава Минздрава страны Аурелиюс Верига считает, что Литва уже достигла пика заболеваемости.
  • В Украине более 4,6 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. Президент страны Владимир Зеленский опасается, что если допустить скопления людей на Пасху, то заболеваемость коронавирусом в Украине может достичь 2−10% населения. «Если будет от 2 до 10% заболевших — медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше», — заметил Зеленский. При этом он отметил, что уже 24 апреля власти смягчат режим карантина, а в мае могут быть ослабить и требования к передвижению общественным транспортом.
  • Напомним, в Беларуси на 17 апреля зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента. За последние сутки было зарегистрировано 575 случаев — это рекордный показатель с начала вспышки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на пять часов утра 18 апреля, в мире зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 154 тысячи человек, выздоровели -...
 
Новости дня
Новости
 
В Браславском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика