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В США мужчина проник в закрытый ресторан и четыре дня употреблял алкоголь
18.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Нью-Хейвене (Коннектикут, США) 42-летний мужчина незаконно проник в закрытый ресторан, где в течение четырех дней пил крепкий алкоголь и ел ресторанную еду. Подробности
Заведение Soul de Cuba Cafe было закрыто из-за пандемии коронавируса. Менеджер ресторана зашел в него 14 апреля и обнаружил спящего 42-летнего Луи Анхеля Ортиса. Прибывшие на вызов полицейские задержали нарушителя уже на улице.
Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что Ортис проник в заведение 11 апреля. В течение четырех дней Луи Анхель питался ресторанными продуктами, пил пиво и крепкий алкоголь. Также мужчина выносил из Soul de Cuba Cafe напитки и имущество.
Нанесенный заведению ущерб был оценен в несколько тысяч долларов.
Ортису предъявили обвинения в краже со взломом и воровстве.
Фото: FOX News
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В Нью-Хейвене (Коннектикут, США) 42-летний мужчина незаконно проник в закрытый ресторан, где в течение четырех дней пил крепкий алкоголь и ел ресторанную еду....
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