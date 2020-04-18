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Профсоюз наградил передовиков учхоза
18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила заслуженные награды лидерам на весенне-полевых работах из РУП «Учхоз БГСХА».
Владимир Ходосевич стал лучшим на севе. За 17 дней на Атлес+Rabe посеял ранние яровые зерновые культуры на 536 га (126% нормы). Успешным стал дебют и Сергея Грабарева, который на «РОСе» за 19 дней подкормил озимые на 1743 га (131% нормы).
Всего Благодарности райисполкома, денежные премии и профсоюзную символику получили 18 механизаторов.
Елена Агейчик
Фото Михаила Левцова
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Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила заслуженные награды лидерам на весенне-полевых работах из РУП «Учхоз БГСХА». Владимир...
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