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Профсоюз наградил передовиков учхоза

18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила заслуженные награды лидерам на весенне-полевых работах из РУП «Учхоз БГСХА».

 

Профсоюз наградил передовиков учхоза

 

Владимир Ходосевич стал лучшим на севе. За 17 дней на Атлес+Rabe посеял ранние яровые зерновые культуры на 536 га (126% нормы). Успешным стал дебют и Сергея Грабарева, который на «РОСе» за 19 дней подкормил озимые на 1743 га (131% нормы).

 

Профсоюз наградил передовиков учхоза

 

Профсоюз наградил передовиков учхоза

 

Всего Благодарности райисполкома, денежные премии и профсоюзную символику получили 18 механизаторов.

 

Профсоюз наградил передовиков учхоза

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила заслуженные награды лидерам на весенне-полевых работах из РУП «Учхоз БГСХА».     Владимир...
 
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