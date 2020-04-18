Профсоюз наградил передовиков учхоза

Источник материала: Горецкий вестник

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила заслуженные награды лидерам на весенне-полевых работах из РУП «Учхоз БГСХА».





Владимир Ходосевич стал лучшим на севе. За 17 дней на Атлес+Rabe посеял ранние яровые зерновые культуры на 536 га (126% нормы). Успешным стал дебют и Сергея Грабарева, который на «РОСе» за 19 дней подкормил озимые на 1743 га (131% нормы).











Всего Благодарности райисполкома, денежные премии и профсоюзную символику получили 18 механизаторов.





Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова