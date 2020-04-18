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Риск надо минимизировать

18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Ежедневно в средствах массовой информации слышим о том, что в борьбе с распространением коронавирусной инфекции очень важно следовать рекомендациям специалистов – соблюдать меры по физическому дистанцированию, по обработке рук антисептическими средствами и по самоизоляции. 

Риск надо минимизировать

Магазин «Люкс»: покупатель, держи дистанцию.

Мария Петровская, пенсионерка:
– Слышим и знаем, что в зоне повышенного риска – пожилые люди, с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниям. Раньше я любила пройтись по магазинам, с удовольствием гуляла по городу, домой ко мне наведывались дети, прибегали внучки. Временно этот привычный ритм жизни из-за коронавируса пришлось изменить – в своих же интересах, чтобы не заболеть. Из дома выхожу в крайних случаях. Вот, мусор выносила, то одевала маску, на улице держалась 2 метра от человека. Пришла домой, руки мылом мыла 20 секунд, не меньше. Продукты мне помогают доставлять родственники, оставляют в условленном месте и в условленное время. Надо – и лекарства принесут. Ежедневно созваниваемся, и не один раз. Будет нужда – попросить о помощи можно будет и соседей, знакомых.
Занимаюсь зарядкой, смотрю телевизор, много читаю. Выполняю то, что советуют медработники: часто проветриваю в доме, провожу влажную уборку.
Завтра Пасха. Моё мнение такое, что лучше не идти в церковь, к тому же митрополит Павел сказал, что так лучше, а богослужения и по телевизору можно посмотреть.
Сергей, 32 года, инженер:
– Думается, сегодня всем понятно, что меры предосторожности, о которых постоянно и настоятельно говорят специалисты, выполнять надо. И сделать это не так уж и трудно, по себе знаю – одеть маску, обработать антисептиком руки (в аптеках они есть, купить можно), 20 секунд мыть руки с мылом, не дотрагиваться немытыми руками до лица, не трогать глаза, нос и рот руками.
Тем, кто занят на ряде производств, находиться на самоизоляции не получилось бы ни при каких карантинах – тот же хлеб посеять сейчас или испечь, доставить и продать в магазине надо, равно как и бурёнок накормить да подоить. Но о дистанцировании постоянно заботиться надо. Избегать скопления людей, держать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга, в торговых объектах разметки есть специальные. Ничего не случится, если отложить поход в музей или библиотеку, кружок или секцию. Современная связь позволяет общаться дистанционно, минуя встречи, заседания и так далее. На время надо отказаться от рукопожатий. А ещё постоянно правильно питаться, вести активный образ жизни.

ПОМНИТЕ
Короновирусная инфекция передаётся при чихании и кашле воздушно-капельным путём, контактным при касании загрязнёнными руками глаз, носа, рта после касания грязных предметов.
При появлении симптомов респираторного заболевания (повысилась и держится температура тела, появились сухой кашель, одышка, насморк), звоните по тел. 103 или в медицинское учреждение по месту жительства.
Прибывшие из стран, где отмечается коронавирусная инфекция, обязаны находиться на самоизоляции и выполнять соответствующие требования.

 
 
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Ежедневно в средствах массовой информации слышим о том, что в борьбе с распространением коронавирусной инфекции очень важно следовать рекомендациям специалистов
 
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