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Поднялся на Эверест, не выходя из дома. Какие «безумства» совершают «зожники» в самоизоляции

18.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Зожники», закрытые на карантин по всему миру, не унывают. Вместо того чтобы забыть о физической активности, они ставят личные рекорды, используя периметры своих квартир, лестницы и даже ванные комнаты.

Нарезают круги по квартире

Бегуны, которые оказались запертыми дома, не сдаются и «наяривают» круги по квартире — в прямом смысле этого слова. Мы уже рассказывали, как француз Элиша Ночомовиц за 6 часов 48 минут пробежал марафон на своем семиметровом балконе. Кажется, это было только началом невероятных беговых историй.


Фото: www.instagram.com/elisha_nochomovitz

Россиянка Светлана Хамидулина пробежала дистанцию чуть короче — полумарафон. Сделала она это в однокомнатной квартире за 2 часа 38 минут и стала звездой всех российских СМИ. После обрушившейся славы она написала в своем Instagram: «Если честно, этим забегом поделилась только для людей, для которых мои действия — это мотивация. А то, что каналы ТВ и газеты увидели в этом объект для новостей, это уже их дело и их работа. Но не скрою, мне было приятно почувствовать себя звездой».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Зожники», закрытые на карантин по всему миру, не унывают. Вместо того чтобы забыть о физической активности, они ставят личные рекорды.
 
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