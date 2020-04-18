Поднялся на Эверест, не выходя из дома. Какие «безумства» совершают «зожники» в самоизоляции

Источник материала: Tut.by

«Зожники», закрытые на карантин по всему миру, не унывают. Вместо того чтобы забыть о физической активности, они ставят личные рекорды, используя периметры своих квартир, лестницы и даже ванные комнаты.

Нарезают круги по квартире

Бегуны, которые оказались запертыми дома, не сдаются и «наяривают» круги по квартире — в прямом смысле этого слова. Мы уже рассказывали, как француз Элиша Ночомовиц за 6 часов 48 минут пробежал марафон на своем семиметровом балконе. Кажется, это было только началом невероятных беговых историй.



Фото: www.instagram.com/elisha_nochomovitz

Россиянка Светлана Хамидулина пробежала дистанцию чуть короче — полумарафон. Сделала она это в однокомнатной квартире за 2 часа 38 минут и стала звездой всех российских СМИ. После обрушившейся славы она написала в своем Instagram: «Если честно, этим забегом поделилась только для людей, для которых мои действия — это мотивация. А то, что каналы ТВ и газеты увидели в этом объект для новостей, это уже их дело и их работа. Но не скрою, мне было приятно почувствовать себя звездой».