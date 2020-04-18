Источник материала: Новости Волковыска

Как сообщили в районном центре гигиены и эпидемиологии 17 апреля, в Свислочском районе выявлен 1 человек, зараженный коронавирусной инфекцией.

На самоизоляции находятся 69 человек, 63 из них – под медицинским наблюдением. Соблюдение режима самоизоляции два раза в неделю контролируется сотрудниками ЦГЭ, ЦРБ и РОВД, сообщает Свислочская газета.

Санэпидемслужба и медики призывают граждан ответственно отнестись к правилам самоизоляции. Ведь самое главное сейчас – не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. Только строгое соблюдение режима самоизоляции поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. О социальном дистанцировании и мерах профилактики заболевания должны помнить все граждане!