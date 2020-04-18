Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 200 000

Oxu.Az. Об этом свидетельствуют данные онлайн-статистики





До сегодняшнего дня от коронавируса в мире скончались 148 662, выздоровели - 558 440 человек.





По числу инфицированных все еще лидируют США - 678 210 человек. На втором месте - Испания (184 948 человек), на третьем - Италия (168 941 человек).







