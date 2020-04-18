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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 200 000

18.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 2 206 676.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-статистики Oxu.Az.

До сегодняшнего дня от коронавируса в мире скончались 148 662, выздоровели - 558 440 человек.

По числу инфицированных все еще лидируют США - 678 210 человек. На втором месте -  Испания (184 948 человек), на третьем - Италия (168 941 человек).
 
 
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Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 2 206 676.
 
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