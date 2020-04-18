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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 200 000
18.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 2 206 676.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-статистики
До сегодняшнего дня от коронавируса в мире скончались 148 662, выздоровели - 558 440 человек.
По числу инфицированных все еще лидируют США - 678 210 человек. На втором месте - Испания (184 948 человек), на третьем - Италия (168 941 человек).
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Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 2 206 676.
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