БПЦ просит воздержаться от похода в церковь из-за COVID-19. Как освятить пасхальный кулич дома?

Источник материала: Tut.by

В связи со вспышкой коронавируса представители Белорусской православной церкви обратились к верующим с просьбой воздержаться от посещения богослужений. «Если люди идут в храм на Пасху только для того, чтобы освятить снедь, то лучше остаться дома», — поясняет ситуацию протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела БПЦ. Освятить кулич можно и самому. В воскресенье утром, перед тем как сесть за стол, стоит трижды прочесть пасхальный тропарь и покропить кулич святой водой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Освящение куличей — это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже, — отмечал митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих. От этого будет больше пользы и вам, и вашим близким.

Несмотря на просьбу, двери храмов для прихожан по-прежнему всегда открыты. Представители БПЦ рекомендуют воздержаться от посещения пасхальных богослужений людей с признаками ОРВИ, больных и слабых. Те, кто останется дома, смогут посмотреть праздничные богослужения по телевизору или онлайн.

Прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора состоится на телеканале «Беларусь 1». Начало в 23.45. Онлайн-трансляции богослужений на своих ютьюб-каналах проведут приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска. Возможно, транслировать службу будет также приход иконы «Всех скорбящих Радость».

Прихожан, которые все-таки пойдут в храмы, просят надевать маски и перчатки. Перед тем, как отправиться на службу, им рекомендуют помыть руки и обработать их антисептиком. Во время службы следует выдерживать расстояние метр-полтора друг от друга.

— Конечно, если человек придет без маски, в храм его пустят. Но мы надеемся на понимание со стороны прихожан, — отмечает Сергий Лепин. — По возможности во время службы будут организованы трансляции с выносом звукового сигнала на улицу. Где получится, прихожан разделят: кто-то останется в храме, кто-то на улице.

В храмах, где позволяют технические условия и можно вынести алтарь на улицу, службы проведут на территории рядом с приходом.

— Хотелось бы, чтобы все гастрономические темы, которые люди сейчас обсуждают, отошли на задний план. Освящение куличей и яиц — это не главное, — говорит протоиерей Сергий Лепин. — Главной темой нашего духовного сосредоточения должен быть Христос и его подвиг.

Дома можно освятить пасхальную еду так: в воскресенье утром, перед тем как сесть за стол, стоит трижды прочесть пасхальный тропарь и окропить кулич и яйца святой водой.