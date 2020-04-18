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Президент Литвы: поведение Беларуси по коронавирусу изменилось

18.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прежний либеральный подход властей Беларуси к распространению коронавируса изменился, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.


Gitanas Nausėda© DELFI / Josvydas Elinskas 

По его словам, в любых обстоятельствах диалог с этим государством необходим, поскольку экономическая жизнь продолжается. "Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком либерально", – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу. "Да, риторика есть разная, но я не возьмусь сейчас оценивать все нюансы риторики, однако ясно лишь одно, что Беларусь, ее власти ответственны за контроль над распространением коронавируса в своей стране, а мы ответственны за контроль над этим кризисом и эпидемией в нашей стране Мы будем делать все, чтобы не было никаких ни внешних, ни внутренних угроз для нашего здоровья", – добавил он. 

В начале апреля представители Литвы выражали беспокойство по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси, поскольку соседнее государство могло превратиться в неконтролируемый очаг. Тогда президент этой страны Александр Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, проходили массовые мероприятия, спортивные соревнования. А. Лукашенко призвал главу Литвы заниматься "своим вирусом". По словам Г. Науседы, невзирая на все, диалог с Беларусью необходим. "Мы продолжаем диалог, он идет в экономической жизни, товарные составы следуют в Клайпедский порт, продолжается экономическое сотрудничество", – сказал он. Президент напомнил, что другая болезненная тема – завершение строительства у границы Литвы, в Островце, Белорусской атомной станции.
 
 
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Прежний либеральный подход властей Беларуси к распространению коронавируса изменился, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
 
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