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Началась церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме
18.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Впервые за 10 столетий она проходит при закрытых дверях при отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима. Причиной такого решения стало распространение коронавируса в мире.
Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Священники открывают древние дубовые ворота Храма Воскресения.
В этом году ключ от храмовых ворот нес всего лишь один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем, пишет
На храмовой площади дежурит полиция, передает «РИА Новости». Закрыты не только двери церкви, но и ворота, ведущие на площадь с ближайших улиц.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
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