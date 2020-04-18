Началась церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме

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Отслуженный покой: как прошли последние богослужения перед карантином

Вербное воскресенье из-за коронавируса собрало в четыре раза меньше прихожан

Впервые за 10 столетий она проходит при закрытых дверях при отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима. Причиной такого решения стало распространение коронавируса в мире.





Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Священники открывают древние дубовые ворота Храма Воскресения.





iz.ru В этом году ключ от храмовых ворот нес всего лишь один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем, пишет

На храмовой площади дежурит полиция, передает «РИА Новости». Закрыты не только двери церкви, но и ворота, ведущие на площадь с ближайших улиц.



