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Началась церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме

18.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.


Фото: REUTERS/Ammar Awad

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Впервые за 10 столетий она проходит при закрытых дверях при отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима. Причиной такого решения стало распространение коронавируса в мире.

Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Священники открывают древние дубовые ворота Храма Воскресения.

В этом году ключ от храмовых ворот нес всего лишь один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем, пишет iz.ru
На храмовой площади дежурит полиция, передает «РИА Новости». Закрыты не только двери церкви, но и ворота, ведущие на площадь с ближайших улиц.
 
 
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
 
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