Для водителей-международников ввели новые требования

Источник материала: Пинский Вестник

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией Беларусь, как известно, предпринимает целый ряд шагов. Один из них — в отношении дальнобойщиков, выполняющих транзитные перевозки грузов через нашу страну. Не секрет, чаще всего они следуют из государств — членов Евросоюза, в большинстве которых сложилась неблагополучная ситуация по COVID-19.



Труд водителей-международников вызывает уважение. По-другому и быть не должно, ведь именно они в это непростое время, когда многие страны закрывают на замок границы, вводят карантин, по-прежнему работают, доставляя людям необходимые продукты питания, лекарства, те же средства индивидуальной защиты. Понятно, что существует определенная доля риска ввоза и распространения ими коронавирусной инфекции.Дабы свести риск к минимуму, Советом Министров Республики Беларусь было принято Постановление от 25 марта с.г. № 171, в котором четко расписан алгоритм необходимых действий. Прокомментировать его мы попросили начальника регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергея СОЛОСНЮКА.





Он рассказал, что сотрудники Государственного таможенного комитета в пунктах пропуска на белорусском участке внешней границы Евразийского экономического союза вручают водителям требования, с которыми они знакомятся под роспись, оставляя один экземпляр у себя.





— Что это за требования?





— Во-первых, следовать предписывается только по республиканским автомобильным дорогам, останавливаться для отдыха, питания, заправки автомобиля — в специализированных местах, которые указываются в картах маршрута движения. Их водители получают вместе с требованиями. В период остановки нельзя покидать территории таких специализированных мест.





— Кстати, а сколько их на Брестчине и есть ли они в Пинском регионе?





— В Брестской области их девять. Что касается Пинщины, то это 421-й км республиканской автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин, комплекс «Светлана». Здесь можно и отдохнуть, и подкрепиться, и подзаправить свое транспортное средство. Тут организован контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий.





— Но вернемся к требованиям…





— Покинуть территорию Республики Беларусь необходимо по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. За исключением случаев, когда невозможность соблюдения указанного срока обусловлена аварией либо поломкой автомобиля, а также разгрузкой, перегрузкой (перевалкой) груза, заменой транспортного средства, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах. Причем в подобных ситуациях допускается отклонение от республиканской автомобильной дороги, указанной в карте. Но все операции должны быть осуществлены в минимальные сроки.





— А если требования нарушаются, как говорится, без уважительной причины?





— Нарушителей ждет административная ответственность по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. А это штраф в размере от 2 до 50 базовых величин.





Интервью взяла Наталья КИРКОВЕЦ

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