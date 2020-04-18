Ради безопасности пассажиров

Источник материала: Вороновская газета





В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Беларуси значительно усилен санитарно-эпидемиологический контроль в местах массового скопления людей. В частности, в общественном транспорте. Какую работу по предупреждению и недопущению распространения коронавирусной инфекции проводят в филиале «Автомобильный парк №14 г.п. Вороново», журналисты узнали на месте.

Ежедневно от десяти до шестнадцати автобусов автопарка следуют по разным маршрутам. Сотни пассажиров пользуются транспортом предприятия. Обеспечить их безопасность — первостепенная задача руководства филиала.

— Активную работу по предупреждению распространения в общественном транспорте вирусных инфекций, в том числе коронавируса, проводим уже несколько недель, — рассказал директор автопарка Ян Диц. — Приобрели достаточное количество средств для дезобработки автобусов. В начале трудового дня работники предприятия проходят измерение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, артериального давления, а с недавних пор — и термометрию. Согласно результатам они получают допуск к работе. Всем выданы медицинские маски, перчатки, а водителям автобусов и большегрузов, к тому же, антисептики для рук.







В филиале тщательно проводят обработку транспорта дезинфицирующими средствами. На автостанции г.п. Вороново уборщик Мария Левандовская перед выходом автобусов на линию и после их возвращения, кроме влажной уборки салонов, обрабатывает сидения и поручни дезсредством. Проводить ее обязаны и водители-междугородники по прибытию в города Гродно и Минск. Дополнительно на территории предприятия мойщик-уборщик подвижного состава Виталий Зверко моет автобусы снаружи, проводит аэрозольную обработку и внутреннюю уборку салонов.

В здании автовокзала установлена безопасная дистанция — на полу нанесена соответствующая разметка. Для личной гигиены рук граждан установлены дозаторы с антисептическими средствами — при входе в зал, в мужском и женском туалетах. Раз в три часа проводится обеззараживание поверхностей, подвергающихся максимальному контакту с руками посетителей, — ручек дверей, прикассовых зон.







— В последнее время больше внимания дизинфекции стали уделять и сами пассажиры, — заметил Ян Никодимович. — Активно обраба-тывают руки антисептиком, о чем свидетельствует возрастающий его расход. А вот желающих воспользоваться услугами автопарка, к сожалению, становится меньше. Если в марте объем перевозок пассажиров упал на 20%, то в этом месяце уже можно говорить о минус 50-60%. В связи с отсутствием потока пассажиров было принято решение до 1 мая приостановить отдельные коммерческие рейсы по маршруту Вороново-Гродно, в 5.00 и 8.20. Что касается пригородного сообщения, то временно отменен только городской рейс. Когда ситуация стабилизируется, наше предприятие будет вновь работать в прежнем режиме.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Комментарий специалиста

Какие меры предосторожности нужно соблюдать пассажирам при перемещении на общественном транспорте, рассказала главный санитарный врач Вороновкого райЦГЭ Вероника Ёдчик.

Надевать медицинскую маску. Не держаться за поручни голыми руками, надевать одноразовые перчатки, которые после выхода из транспортного средства нужно утилизировать. В течение поездки не касаться руками лица (рта, носа, глаз). Не разговаривать с пассажирами в общественном транспорте. Стараться держаться от них на максимально возможной дистанции. При выходе из транспорта обрабатывать руки антисептиком. Дома тщательно мыть руки с мылом.