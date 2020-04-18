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10 объектов всемирного наследия, о которых вы могли не слышать
18.04.2020 12:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 апреля ежегодно отмечается установленный ЮНЕСКО Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия. Сейчас большая часть объектов всемирного наследия по всему миру, за редким исключением, закрыта для посещения из-за пандемии коронавируса: из 167 стран лишь 17 до сих пор пускают туда людей. Версаль, Тадж-Махал, пирамиды Гизы, афинский Акрополь — множество из них на слуху, а поток туристов к ним исчислялся миллионами. Мы же решили рассказать вам о чуть менее узнаваемых, но ничуть не уступающих самым популярным объектах всемирного наследия, созданных руками человека.
Замок Крак-де-Шевалье
Крепость, призванную охранять путь к Антиохии и Бейруту, построил здесь в 1031 году эмир Алеппо. В 1099 году этот стратегический пункт удалось захватить крестоносцам. С этого времени он переходил из рук в руки, пока в 1142 году не стал штаб-квартирой ордена госпитальеров. Больше ста лет рыцари укрепляли замок (в некоторых местах толщина стен доходит до 20−30 метров), украсили фресками залы, построили внутри акведук, склады, часовню. Гарнизон, состоявший из 2 тысяч солдат и 60 рыцарей, мог выдержать пятилетнюю осаду. Замок состоит из восьми круглых башен, построенных госпитальерами, и квадратной башни, добавленной мамлюками, сумевшими захватить крепость в 1271 году. Во время гражданской войны в Сирии замок пострадал от артобстрелов и авианалетов, однако с 2014 года ведется его планомерное восстановление.
Скальные церкви в Лалибэле
Лалибэла — маленький городок на севере Эфиопии, который является одним из самых священных мест и объектом паломничества местных христиан. Здесь находятся больше десятка церквей, вырезанных из цельной скальной породы в XIII веке по приказу императора Гебре Мескеля Лалибэлы. Как считается, расположение церквей до некоторой степени повторяет топологию Иерусалима — здесь есть и своя Голгофа. В одной из церквей хранится одна из самых больших реликвий в стране — чудотворный крест Лалибэлы. Необычность церквей еще и в том, что они как бы выдолблены под поверхностью и спрятаны от любопытных взглядов.
Самарканд
«Средоточие вселенной», «жемчужина мира», «Рим Востока», «сад души» — так нередко называли Самарканд за его более чем 2500-летнюю историю. Город стал стремительно расти и богатеть, когда через него прошел Великий шелковый путь, а высшего могущества он достиг, когда стал столицей огромной империи Тамерлана в конце XIV века. Самарканд был городом ученых, поэтов и великолепных зданий, некоторые из которых сохранились до наших дней: три медресе на площади Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и обсерватория Улугбека.
Центральный университетский городок Государственного автономного университета Мехико
В строительство кампуса университета в одном из районов Мехико в конце 1940-х — начале 1950-х годов вложили свои силы около 60 архитекторов, инженеров и художников. Здания украшают фрески великих мексиканских живописцев Давида Альваро Сикейроса и Диего Риверы — мужа художницы Фриды Кало. В архитектуре элементы модерна и функциональности сочетаются с традиционными формами, характерными для ацтеков и майя. Особо выделяется здание центральной библиотеки: муралы фасадов наглядно рассказывают историю Мексики с еще доколумбовых времен, а мозаики сложены из миллионов камней естественного цвета, которые собирали по всей стране.
Горный парк Вильгельмсхёэ
Расположенный в Германии, горный парк Вильгельмсхёэ — крупнейший подобный парк в Европе. Его центральным объектом является гигантский восьмиугольный комплекс с пирамидой на вершине и стоящей на ней статуей Геркулеса. Парк и здания со скульптурами были построены в конце XVII — начале XVIII века по приказу гессенского ландграфа Карла. Некоторые называют его самой грандиозной комбинацией пейзажа и архитектуры, когда-либо созданной мастерами эпохи барокко: вода спускается 350-метровым каскадом, есть отдельные гроты и водопады. Все это великолепие находится в огромном парке и увенчивается бьющим на 50 метров ввысь фонтаном.
Амфитеатр в Эль-Джеме
Амфитеатр построили в 238 году в тогдашнем Тиздре (нынешний Эль-Джем в Тунисе) для проведения гладиаторских боев и гонок колесниц. Сооружение стало одним из самых больших в Римской империи и могло вмещать до 35 тысяч зрителей. В Средние века амфитеатр служил крепостью, в которой укрывались жители города и окрестностей во время нашествия вандалов в V веке и арабов в VII веке. Постепенно здание стали растаскивать на каменные блоки, в середине XIX века здесь стали жить люди, а в галереях амфитеатра появились магазины и склады. Несмотря ни на что, сооружение остается одним из лучше всего сохранившихся примеров древнеримской архитектуры, даже сейчас поражая воображение своими размерами.
Кафедральный собор Монреале близ Палермо
На Сицилии всегда было сильно сначала греческое, а потом византийское влияние. В IX веке остров завоевали арабы, а через 200 лет их выгнали отсюда потомки скандинавских викингов — норманны, примерно в это же время захватившие Англию. Смешение народов, культур, религий ярко проявилось в уникальных памятниках, оставшихся с тех времен. Собор Монреале, заложенный близ Палермо во второй половине XII века, вобрал многие элементы исламской архитектуры, но знаменит главным образом из-за великолепных мозаик, выполненных в византийской манере и иллюстрирующих все главные образы и события библейской истории. Этот огромный комплекс сакральных изображений делает убранство собора напоминающим скорее православный, нежели католический храм.
«Большой Будда» в Лэшани
Гигантская статуя Будды вырезана прямо в скале на юге провинции Сычуань в Китае, в месте, где сливаются три реки: Миньцзянь, Дадухэ и Циньи. Первые буддийские монастыри здесь появились еще в I веке, а работы по созданию монумента монахи начали VIII веке, а их последователи на протяжении 90 лет завершали работу. На месте слияния рек есть водовороты и опасные для судов течения, так что каменный Будда должен был усмирить неспокойные воды. Монахам это удалось: камень, вырезанный при создании скульптуры, сбрасывали в реку, это изменило течения и сделало судоходство в этом районе безопаснее. Сегодня это одна из самых больших статуй в мире: 71 метр в высоту и 28 метров в ширину.
Церкви Мира в Яворе и Свиднице
В 1648 году в Европе завершилась серия кровопролитных и разрушительных религиозных войн между католиками и протестантами, длившаяся 30 лет. В Силезии, которая сейчас является частью Польши, а тогда входила в Священную Римскую империю, в основном исповедовали лютеранство. Лютеране добились разрешения на строительство храмов от католических властей в честь заключения Вестфальского мира. Однако правители поставили условие — церкви не должны строиться из камня или кирпича. Так всего за год появились крупнейшие в Европе деревянные храмы в городах Явор и Свидница. Церкви могут вмещать по 6−7 тысяч человек, а их внутреннее убранство чем-то напоминает корабль, а некоторых заставляет вспомнить образ ковчега.
Город Бразилиа
Новая столица Бразилии была создана с нуля усилиями двух архитекторов: Лусио Коста создал городское пространство, а Оскар Нимейер — главные общественные здания. Работы начались в 1956 году, а в планировании и строительстве сильно было влияние идей великого швейцарского архитектора-модерниста Ле Корбюзье: функциональность, практичность, использование современных на тот момент материалов, новаторство в художественных решениях. Особенно это видно на примере городского кафедрального собора: основная часть здания скрыта под землей, а наверху виден огромный купол, состоящий из 16 гиперболоидных колонн. Столицу симметрично делят широкие улицы и проспекты, а с высоты город напоминает то ли летящую птицу, то ли лук со стрелой, то ли реактивный самолет.
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Среди объектов всемирного наследия ЮНЕСКО есть те, о которых знает буквально каждый, а встречаются и такие, которые известны далеко не всем жителям страны, в...
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