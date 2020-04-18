10 объектов всемирного наследия, о которых вы могли не слышать

Источник материала: Tut.by

18 апреля ежегодно отмечается установленный ЮНЕСКО Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия. Сейчас большая часть объектов всемирного наследия по всему миру, за редким исключением, закрыта для посещения из-за пандемии коронавируса: из 167 стран лишь 17 до сих пор пускают туда людей. Версаль, Тадж-Махал, пирамиды Гизы, афинский Акрополь — множество из них на слуху, а поток туристов к ним исчислялся миллионами. Мы же решили рассказать вам о чуть менее узнаваемых, но ничуть не уступающих самым популярным объектах всемирного наследия, созданных руками человека.

Замок Крак-де-Шевалье

Крепость, призванную охранять путь к Антиохии и Бейруту, построил здесь в 1031 году эмир Алеппо. В 1099 году этот стратегический пункт удалось захватить крестоносцам. С этого времени он переходил из рук в руки, пока в 1142 году не стал штаб-квартирой ордена госпитальеров. Больше ста лет рыцари укрепляли замок (в некоторых местах толщина стен доходит до 20−30 метров), украсили фресками залы, построили внутри акведук, склады, часовню. Гарнизон, состоявший из 2 тысяч солдат и 60 рыцарей, мог выдержать пятилетнюю осаду. Замок состоит из восьми круглых башен, построенных госпитальерами, и квадратной башни, добавленной мамлюками, сумевшими захватить крепость в 1271 году. Во время гражданской войны в Сирии замок пострадал от артобстрелов и авианалетов, однако с 2014 года ведется его планомерное восстановление.



Фото: flickr.com / Varun Shiv Kapur



Фото: flickr.com / Varun Shiv Kapur

Скальные церкви в Лалибэле

Лалибэла — маленький городок на севере Эфиопии, который является одним из самых священных мест и объектом паломничества местных христиан. Здесь находятся больше десятка церквей, вырезанных из цельной скальной породы в XIII веке по приказу императора Гебре Мескеля Лалибэлы. Как считается, расположение церквей до некоторой степени повторяет топологию Иерусалима — здесь есть и своя Голгофа. В одной из церквей хранится одна из самых больших реликвий в стране — чудотворный крест Лалибэлы. Необычность церквей еще и в том, что они как бы выдолблены под поверхностью и спрятаны от любопытных взглядов.



Фото flickr.com / Rod Waddington



Фото flickr.com / Pierre

Самарканд

«Средоточие вселенной», «жемчужина мира», «Рим Востока», «сад души» — так нередко называли Самарканд за его более чем 2500-летнюю историю. Город стал стремительно расти и богатеть, когда через него прошел Великий шелковый путь, а высшего могущества он достиг, когда стал столицей огромной империи Тамерлана в конце XIV века. Самарканд был городом ученых, поэтов и великолепных зданий, некоторые из которых сохранились до наших дней: три медресе на площади Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и обсерватория Улугбека.



Фото flickr.com / Robert Wilson



Фото flickr.com / Maureen Barlin

Центральный университетский городок Государственного автономного университета Мехико

В строительство кампуса университета в одном из районов Мехико в конце 1940-х — начале 1950-х годов вложили свои силы около 60 архитекторов, инженеров и художников. Здания украшают фрески великих мексиканских живописцев Давида Альваро Сикейроса и Диего Риверы — мужа художницы Фриды Кало. В архитектуре элементы модерна и функциональности сочетаются с традиционными формами, характерными для ацтеков и майя. Особо выделяется здание центральной библиотеки: муралы фасадов наглядно рассказывают историю Мексики с еще доколумбовых времен, а мозаики сложены из миллионов камней естественного цвета, которые собирали по всей стране.



Фото flickr.com / Omar Bárcena



Фото flickr.com / Daniel Rios

Горный парк Вильгельмсхёэ

Расположенный в Германии, горный парк Вильгельмсхёэ — крупнейший подобный парк в Европе. Его центральным объектом является гигантский восьмиугольный комплекс с пирамидой на вершине и стоящей на ней статуей Геркулеса. Парк и здания со скульптурами были построены в конце XVII — начале XVIII века по приказу гессенского ландграфа Карла. Некоторые называют его самой грандиозной комбинацией пейзажа и архитектуры, когда-либо созданной мастерами эпохи барокко: вода спускается 350-метровым каскадом, есть отдельные гроты и водопады. Все это великолепие находится в огромном парке и увенчивается бьющим на 50 метров ввысь фонтаном.



Фото: Wikimedia Commons / Dirk Schmidt



Фото: Wikimedia Commons / Dirk Schmidt

Амфитеатр в Эль-Джеме

Амфитеатр построили в 238 году в тогдашнем Тиздре (нынешний Эль-Джем в Тунисе) для проведения гладиаторских боев и гонок колесниц. Сооружение стало одним из самых больших в Римской империи и могло вмещать до 35 тысяч зрителей. В Средние века амфитеатр служил крепостью, в которой укрывались жители города и окрестностей во время нашествия вандалов в V веке и арабов в VII веке. Постепенно здание стали растаскивать на каменные блоки, в середине XIX века здесь стали жить люди, а в галереях амфитеатра появились магазины и склады. Несмотря ни на что, сооружение остается одним из лучше всего сохранившихся примеров древнеримской архитектуры, даже сейчас поражая воображение своими размерами.



Фото: Wikimedia Commons / Jerzystrzelecki



Фото flickr.com / Diego Delso

Кафедральный собор Монреале близ Палермо

На Сицилии всегда было сильно сначала греческое, а потом византийское влияние. В IX веке остров завоевали арабы, а через 200 лет их выгнали отсюда потомки скандинавских викингов — норманны, примерно в это же время захватившие Англию. Смешение народов, культур, религий ярко проявилось в уникальных памятниках, оставшихся с тех времен. Собор Монреале, заложенный близ Палермо во второй половине XII века, вобрал многие элементы исламской архитектуры, но знаменит главным образом из-за великолепных мозаик, выполненных в византийской манере и иллюстрирующих все главные образы и события библейской истории. Этот огромный комплекс сакральных изображений делает убранство собора напоминающим скорее православный, нежели католический храм.



Фото flickr.com / Allie_Caulfield



Фото flickr.com / Dennis Jarvis

«Большой Будда» в Лэшани

Гигантская статуя Будды вырезана прямо в скале на юге провинции Сычуань в Китае, в месте, где сливаются три реки: Миньцзянь, Дадухэ и Циньи. Первые буддийские монастыри здесь появились еще в I веке, а работы по созданию монумента монахи начали VIII веке, а их последователи на протяжении 90 лет завершали работу. На месте слияния рек есть водовороты и опасные для судов течения, так что каменный Будда должен был усмирить неспокойные воды. Монахам это удалось: камень, вырезанный при создании скульптуры, сбрасывали в реку, это изменило течения и сделало судоходство в этом районе безопаснее. Сегодня это одна из самых больших статуй в мире: 71 метр в высоту и 28 метров в ширину.



Фото flickr.com / Alexander Savin



Фото flickr.com / vincentraal

Церкви Мира в Яворе и Свиднице

В 1648 году в Европе завершилась серия кровопролитных и разрушительных религиозных войн между католиками и протестантами, длившаяся 30 лет. В Силезии, которая сейчас является частью Польши, а тогда входила в Священную Римскую империю, в основном исповедовали лютеранство. Лютеране добились разрешения на строительство храмов от католических властей в честь заключения Вестфальского мира. Однако правители поставили условие — церкви не должны строиться из камня или кирпича. Так всего за год появились крупнейшие в Европе деревянные храмы в городах Явор и Свидница. Церкви могут вмещать по 6−7 тысяч человек, а их внутреннее убранство чем-то напоминает корабль, а некоторых заставляет вспомнить образ ковчега.



Фото flickr.com / magro_kr



Фото flickr.com / Hans A Rosbach

Город Бразилиа

Новая столица Бразилии была создана с нуля усилиями двух архитекторов: Лусио Коста создал городское пространство, а Оскар Нимейер — главные общественные здания. Работы начались в 1956 году, а в планировании и строительстве сильно было влияние идей великого швейцарского архитектора-модерниста Ле Корбюзье: функциональность, практичность, использование современных на тот момент материалов, новаторство в художественных решениях. Особенно это видно на примере городского кафедрального собора: основная часть здания скрыта под землей, а наверху виден огромный купол, состоящий из 16 гиперболоидных колонн. Столицу симметрично делят широкие улицы и проспекты, а с высоты город напоминает то ли летящую птицу, то ли лук со стрелой, то ли реактивный самолет.



Фото flickr.com / Senado Federal



Фото flickr.com / mifl68